Tulpen Was Hobbygärtner beim Pflanzen von Tulpen beachten sollten

An Rhein und Ruhr. Wegen ihrer vielen Formen und Farben sind Tulpen als Gartenblumen besonders beliebt. Ein Experte gibt Tipps, was Hobbygärtner beachten sollten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Was Hobbygärtner beim Pflanzen von Tulpen beachten sollten

Wenn auf den Feldern der Familie Degenhardt die Tulpen in voller Pracht erblühen, bleibt nicht viel Zeit, um sich an diesem Anblick zu erfreuen. Bald schon rollen die Maschinen, um die Blumen zu köpfen. „Natürlich haben wir die Blüten auch gern“, sagt Christoph Händle, Geschäftsführer und „angeheirateter Tulpenzüchter“ im Familienbetrieb.

Doch die Blumen ausblühen zu lassen, würde zur Folge haben, dass diese ihre ganze Energie in die Bildung von Samen stecken. Samen, mit denen die Züchter nichts anfangen können: Sie brauchen „dicke, gesunde Zwiebeln“, damit sie den Kunden später kräftige Tulpen liefern können.

Unterteilung in fünf Hauptgruppen

Diesen Hinweis sollte im Hinterkopf behalten, wer im eigenen Garten beobachtet, dass die Tulpen jedes Jahr ein bisschen mickriger werden oder an Farbe einbüßen. Natürlich wird man kaum die gerade aufgeblühte Blume abmähen – aber es könne immerhin ein wenig helfen, sagt Christoph Händle, wenn man die Köpfe abknickt, sobald die Tulpe verblüht ist. Die Blätter müssen stehen bleiben – sie sind wichtig für die Nährstoffversorgung der Zwiebel.

Doch zunächst einmal muss man die Tulpen ja überhaupt ins Beet oder auf den Balkon bekommen. Wer Zwiebeln einkauft, hat eine Vielzahl an Farben und Formen zur Auswahl. Viele Tausend Sorten sind mittlerweile registriert, ihre Klassifizierung hat sich im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt. „Wir unterscheiden zwischen fünf Hauptgruppen“, erklärt Züchter Christoph Händle: einfache und gefüllte, Crispa-Tulpen, deren Blütenblätter fransige Ränder haben, lilienblütige mit spitz zulaufenden Blütenblättern und Papageien-Tulpen mit auffällig geformten und gefärbten Blüten.

Mittel und spät blühende Sorten wählen

Trotzdem würden sich die meisten dann für einfache klassische Tulpen in Rot oder Gelb entscheiden, so Händle. „Auch sehr begehrt sind die gestreiften Varianten.“ Schneller aufgezählt als die Farben, in denen Tulpen heute erhältlich sind, sind die Farben, die es nicht gibt: reinblau und reinschwarz. Das seien dann eher sehr dunkle Lilatöne, erklärt Händle.

Wer ein wenig experimentieren möchte, sollte bei der Zusammenstellung neben Formen und Farbkombinationen vor allem die Wuchshöhe und die Blühdauer berücksichtigen. Tipp vom Experten: Komplementärfarben mischen, Tulpen nicht in Reih und Glied, sondern locker anordnen und sowohl früh als auch mittel und spät blühende Sorten wählen – so lässt sich die Zeitspanne strecken, in der es im Beet blüht.

Nicht düngen, nicht spritzen

Beim Pflanzen gilt dann dasselbe wie beim Gruppenfoto: Die Kleinen nach vorn. Man sollte sich also vorher darüber informieren, welche Wuchshöhe für die jeweilige Tulpensorte angegeben ist und hoch wachsende Blumen eher nach hinten ins Beet setzen. Zwar gibt es Sorten, die bis zu 90 Zentimeter hoch wachsen können – „die sind allerdings eher für prächtige Blumensträuße gedacht“, sagt Händle. „In windoffenen Lagen kippen die sofort um.“

Beim Setzen der Zwiebeln (im Herbst, vor dem ersten Frost) hilft im Zweifel die Pflanzanleitung weiter. Grundsätzlich aber, so Händle, pflanze man die Zwiebeln etwa acht Zentimeter tief ein, in einem Abstand von einem Zwiebeldurchmesser. Ob sie mit der Spitze nach unten oder oben zeigen, spiele keine Rolle: „Sie finden schon ihren Weg.“

Was den Standort angeht, ist die Tulpe relativ anspruchslos: Sand, Lehm, leichter Erdboden – Hauptsache, es herrscht keine Staunässe: „Sie mag keine nassen Füße.“ Was sie ebenfalls nicht mag: Dünger – „Das ist nicht nur nicht erforderlich, es ist sogar kontraproduktiv“, sagt Händle. Auch Herbizide vertragen Tulpen nicht. Wobei Händle vom Spritzen im Privatgarten ganz grundsätzlich abrät.

>>> Zwiebeln vor Wühlmäusen schützen

Um die Tulpenzwiebeln vor gierigen Wühlmäusen zu schützen, werden im Handel spezielle Körbe angeboten. Die erfüllen zwar ihren Zweck, sind aber relativ teuer. Experte Christoph Händle rät Hobbygärtnern deshalb, einen Blick in die Teichabteilung ihres Baumarktes zu werfen. Dort gebe es Körbe für Wasserpflanzen: genauso effizient und günstiger.

Die Kaiserkrone soll gierige Wühlmäuse von Tulpenzwiebeln fernhalten. Foto: Harald Biebel

Weil Wühlmäuse „immer von unten kommen“, setzt man in das Pflanzloch zuerst den Korb, füllt ihn mit Erde, legt dann die Zwiebel hinein und pflanzt sie ansonsten wie gewohnt bzw. nach Anleitung ein. Und noch einen weiteren Mäusehemmer kann der Züchter empfehlen: Kaiserkronen, auch als Schachblumen bekannt. „Die stinken so sehr, dass die Wühlmaus keine Lust mehr hat, in dieser Gesellschaft essen zu gehen.“



>>> Tipps für den Einkauf

„Je dicker die Zwiebel, desto stärker die Tulpe“, sagt Experte Christoph Händle. Die Größe gilt beim Zwiebelkauf also als Qualitätsmerkmal, wobei manche Sorten grundsätzlich größere Zwiebeln produzieren als andere.





Kauft man Tulpen als Schnittblumen, sollte man darauf achten, dass die Knospe prall und fest und beinahe komplett grün ist. Die Stielenden sollten ebenfalls saftig grün, keinesfalls braun und trocken sein. Die Saison der Schnittblumen geht von Mitte Dezember bis zum Muttertag. In der Vase brauchen die Blumen reichlich Wasser – es sollte alle zwei bis drei Tage gewechselt werden.