Elfjähriger in Königswinter mit Luftdruckwaffe verletzt

Königswinter/Bonn. Ein Elfjähriger ist in Königswinter durch Geschosse einer Luftdruckwaffe verletzt worden. Eine Mordkommission sucht nun Zeugen für den Vorfall.

Mitarbeiter eines Siegburger Krankenhauses haben die Polizei eingeschaltet, nachdem sie bei einem eingelieferten Elfjährigen Verletzungen festgestellt hatte, die von einer Luftdruckwaffe verursacht worden waren. Das Kind wurde schließlich in eine Bonner Klinik verlegt und noch in der Nacht operiert.

Nach ersten Ermittlungen war der Junge am vergangenen Donnerstagnachmittag (8. April) mit anderen Kindern in Königswinter im Rhein-Sieg-Kreis unterwegs, wie die Polizei Bonn am Samstag mitteilte. Als er nach Hause kam, fiel seinen Eltern die Verletzung am Oberkörper auf. Sie brachten ihren Sohn sofort in ein Krankenhaus.

Mordkommission ermittelt und sucht Zeugen

Zur Schwere der Verletzungen und zum näheren Tathergang machte ein Polizeisprecher am Samstag zunächst keine Angaben. Es würde noch nach Zeugen gesucht. Eine Mordkommission ermittelt.

Hinweise nimmt die Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228-150 entgegen.