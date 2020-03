Erzählen Sie uns Ihre Erfahrungen in der Corona-Krise

Betreuungschaos, Einsamkeit im Seniorenheim, wirtschaftliche Verwerfungen – erzählen Sie uns per WhatsApp-Sprachnachricht ihre Corona-Erlebnisse.

Die Corona-Krise betrifft alle Lebensbereiche. Wir möchten die Erfahrungen darstellen, die Sie, unsere Leser, machen. Darum: Erzählen oder schreiben Sie uns, wie Sie die Krise berührt.

Haben Sie Betreuungsprobleme mit Ihrem Kind – oder gar eine unerwartete Lösung gefunden? Wohnen Sie in einem Seniorenheim und fühlen sich einsam? Bedroht die Krise ihre wirtschaftliche Existenz?

Wir haben dazu einen Whats­App-Kanal und eine Mailbox eingerichtet, beides zu erreichen unter 0152/31 04 10 58 – „Nah und Direkt“. Das ist der Name unseres Podcasts, dort und in der WAZ möchten wir eine Auswahl Ihrer Sprachnachrichten verwenden. Nutzen Sie bitte wenn möglich WhatsApp. Sie können uns auch schreiben und Bilder schicken. Per WhatsApp oder auch an rhein-ruhr@waz.de, Betreff „Coronachaos“.

Bitte nennen Sie uns in jedem Fall ihren Namen und ihre Stadt, falls Sie mögen auch Alter und Beruf. Wir freuen uns auf ihre Nachricht.