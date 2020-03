Vielleicht ist es ein bisschen keck in diesen Tagen, eine Veranstaltung anzukündigen, die ungefähr 299.000 Besucher mehr haben wird, als gerade erlaubt ist. Aber vorauseilendes Absagen ist ja nun auch keine Lösung: Die „Extraschicht“, die lange Nacht der Industriekultur, soll stattfinden. Stand Donnerstag.

„Das sind 14 Wochen, wir können überhaupt nicht sagen, wie sich das bis dahin entwickelt“, sagt Axel Biermann, der Geschäftsführer der veranstaltenden „Ruhr Tourismus GmbH“. Jedenfalls gewährt sie Frühbuchern – von sofort an – einen massiven Rabatt: Die Karte kostet zwölf Euro, vom 14. Mai an 17 Euro und in der Nacht selbst 20 Euro. Der Kartenpreis aus dem Vorverkauf soll zurückerstattet werden, falls die Nacht entfällt.

In Mülheim steht ein Luftschiff im Mittelpunkt – ohne zu fliegen

Besucher können in diesem Jahr das Luftschiff „Theo“ in seinem Hangar in Mülheim aufsuchen. Foto: Kerstin Bögeholz / Funke foto services

So. Ansonsten haben sie am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Mülheim vier Spielorte vorgestellt, die neu sind im Programm. Darunter ist der Ort der Pressekonferenz selbst: die riesige Halle auf dem Flugplatz Essen/Mülheim, in der das Luftschiff „Theo“ parkt.

„Seine Garage“, sagt Frank Peylo von der „WDL Luftschiffgesellschaft“ und untertreibt damit geringfügig in dieser 100 Meter langen Halle. Das konkrete Programm hier bleibt noch geheim: Das Luftschiff wird im Mittelpunkt stehen, die Geschichte des Fliegens angesprochen.

Extraschicht auch auf dem Gelände der Landesgartenschau

Flüge gibt es aber nicht an dem Abend: Theo kann nur sieben Passagiere tragen, das würde gesprengt von den traditionellen Massen an Extraschicht-Besuchern. Von diesem Typ Luftschiff gebe es nur sechs auf der Welt, sagt Peylo, und nur 15 bis 18 Piloten. „Deutlich weniger als Astronauten.“

Neu-Ort Nummer zwei ist das frühere Gelände von Bergwerk West (zuvor „Friedrich Heinrich“) in Kamp-Lintfort. Es ist zum Park umgestaltet worden und Bestandteil der Landesgartenschau, die hier am 17. April beginnt. Mit der Extraschicht-Karte wird man auch die Gartenschau besuchen können, sagt Biermann.

Im Trainingsbergwerk herrscht eine Atmosphäre wie unter Tage

Ganz in der Nähe, in Neukirchen-Vluyn, kommt das Gelände der Schachtanlage „Niederberg“ hinzu, das ebenfalls umgestaltet ist. Und schließlich das Trainingsbergwerk in Recklinghausen, dass so echt wie kaum ein zweiter Ort die Atmosphäre unter Tage einfängt. Ein Verein aus ehemaligen Bergleuten und anderen Mitstreitern bewahrt und pflegt ihn.

Nach Pausen wieder dabei sind auch beispielsweise der Müga-Park in Mülheim, das Grusellabyrinth mit Malakoffturm in Bottrop und das Deutsche Bergbaumuseum in Bochum. „Welche Region hat so viel zu bieten? Die möchte ich erst einmal sehen“, sagt Karola Geiß-Netthöfel eher rhetorisch, die Direktorin des Regionalverbandes Ruhr.

Logistik ist zu kompliziert für einen Ersatztermin

Begangen wird die Extraschicht in diesem Jahr zum 20. Mal, und zwar am Samstag, dem 27. Juni. Sie hat einen Gesamtetat von 1,5 Millionen Euro. 50 Spielorte in 25 Städten zwischen Kamp-Lintfort und Bönen beteiligen sich. Sollte sie aber tatsächlich ausfallen, gibt es keinen Ersatztermin. Axel Biermann: „Das ist viel zu kompliziert zu organisieren mit 50 Veranstaltungsorten, dem Bus-Service und allem anderen, was da noch dran hängt.“