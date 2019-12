An Rhein und Ruhr. Der VRR stellt seine Fahrpläne um: Ab Sonntag, 15. Dezember, gibt es neue Linien, Züge und Abfahrtszeiten. Hier geht’s zur Übersicht für Pendler.

Fahrplanwechsel im VRR: Wie sich Pendler umstellen müssen

Die einen werden sich freuen, die anderen sich ärgern: Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 15. Dezember, werden viele Bus- und Bahn-Nutzer im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) aus ihrer Routine gerissen. S-Bahnen fahren nach einem neuen Takt, es gibt neue Linien bei Regionalexpress und Regionalbahn – und es sind auf mehreren Linien neue Fahrzeuge unterwegs, die bei Aus- und Einstieg mehr Barrierefreiheit bieten sollen.

Diesmal kommt auf Pendler im VRR wirklich etwas zu! So gut wie alle Nutzer von S-Bahn, Regionalexpress oder Regionalbahn in NRW sind betroffen. Zudem wird in vielen Städten auch das Nahverkehrs-Angebot bei Bus, U- oder Straßenbahn auf den Kopf gestellt, um Anschlüsse zum Bahnverkehr weiterhin zu gewähren.

Dass es weitreichende Veränderungen gibt, dürften manche Bahn-Nutzer jedoch womöglich erst mit Beginn der neuen Arbeits- oder Schulwoche merken: Großflächige Hinweise etwa an Bahnhöfen hat man sich beim VRR gespart.

So wird für viele die Praxis von dem großen Fahrplanwechsel künden: etwa, wenn die S-Bahn an ihrer Station nicht mehr zur gewohnten Zeit fährt, sondern nur noch halbstündig kommt oder auf einmal im 15-Minuten-Takt. So hat sich der VRR etwa bei den S-Bahnen stärker am Bedarf von Pendlern orientiert: Dort wo viele fahren, gibt es mehr Angebot. Wo wenige zusteigen, fährt die S-Bahn seltener oder es fahren neue schnellere Züge an der Station sogar vorbei.

VRR spricht von „größter Fahrplan-Änderung seit 20 Jahren“

„Das ist die größte Fahrplan-Anpassung bei uns seit der Jahrtausendwende“, heißt es beim VRR zum Fahrplanwechsel. Die zentrale Botschaft des VRR: Er schickt mehr Züge und Linien auf die Strecken, soweit es die Kapazitäten auf den Schienen hergeben.

„Insgesamt legen die Züge ab dem 15. Dezember etwa zwei Millionen zusätzliche Kilometer pro Jahr im VRR zurück“, sagt der VRR. Das wären gut fünf Prozent Steigerung zu den knapp 50 Millionen Zugkilometern bisher. Und es wurde reichlich im Liniennetz und beim Fahrplan umgeschichtet, neue verteilt und vieles auf den Kopf gestellt.

Das Wichtigste in Kürze: Das ändert sich beim Fahrplanwechsel

Auf fünf S-Bahnlinien gibt es unter anderem einen neuen Takt und zum Teil mehr, aber auf einzelnen Bahnhöfen dem entgegen auch weniger Züge

gibt es unter anderem einen neuen Takt und zum Teil mehr, aber auf einzelnen Bahnhöfen dem entgegen auch weniger Züge Neue Züge sollen auf fünf Linien die Barrierefreiheit an Bahnsteigen verbessern

sollen auf fünf Linien verbessern Die Bereiche Recklinghausen, rechter Niederrhein und der Raum Wuppertal werden besser mit dem mittleren Ruhrgebiet um Essen Hauptbahnhof verknüpft

werden dem mittleren Ruhrgebiet um S-Bahn- und Regionalzug-Linien werden besser verknüpft und sollen sich gezielt ergänzen. Das führt dazu, dass manche Pendler mit ihren Routinen brechen müssen

werden besser und sollen sich gezielt ergänzen. Das führt dazu, dass manche Pendler mit ihren Routinen brechen müssen Die Fahrplan-Veränderungen bei den Bahnen führen zum Teil zu neuen Abfahrtzeiten für Busse oder Straßenbahnen in Städten und Kreisen; zum Teil wird auch dort das bisher Gewohnte auf den Kopf gestellt

VRR will mehr Kunden auf die Schiene ziehen

Beim VRR hofft man, durch die Veränderungen zum Fahrplanwechsel mehr Kunden für S-Bahn, Regionalbahn und Regionalexpress zu gewinnen; vor allem will man Autonutzer endlich zum Umstieg bewegen. Etwa, indem nun erstmals eine Direktverbindung zwischen dem rechten Niederrhein mit Wesel und Dinslaken und dem mittleren Ruhrgebiet (Essen) bis nach Wuppertal geschaffen wurde. Weitere Veränderungen kündigen sich an.

Die Taktumstellung ist ein Mammut-Projekt. Die Planungen starteten bereits 2009. Im Jahr 2015 gaben die politischen Gremien im VRR ‘grünes Licht’ dafür, später wurden einige Linien neu ausgeschrieben, mit der Folge, dass die Deutsche Bahn ihre führende Rolle in der Region zunehmend verliert.

Manche S-Bahnhöfe sind schlechter angebunden, andere besser

Doch Kritik prallt inzwischen massiv auf den VRR ein, vor allem mit Blick auf das neue Takt-Konzept und die Linien-Struktur, wo sich S-Bahn, Regionalexpress und Regionalbahn zunehmend miteinander verweben. Manches aber bleibt erst noch für ein paar Monate in einem Zwischenstadium: unter anderem, weil Lokführer fehlen.

Hattingen und Velbert etwa sind künftig per S-Bahn schlechter an den Essener Hauptbahnhof angebunden, weil die Linien S3 bzw. S9 dort künftig wochentags vom 20- auf Halbstunden-Takt wechseln. Dafür sollen dann mehr Reisende in den Zügen einen Sitzplatz bekommen: „Wir haben die Fahrzeug-Kapazitäten erhöht“, sagt der VRR.

Aus dem Raum Velbert verschlechtern sich mit dem Fahrplanwechsel im VRR auch die Anschlüsse in Richtung Düsseldorf, wenn man von der S9 auf die S8 umsteigen muss, bemängeln Bahn-Nutzer. Weil die S8 im Bereich Wuppertal-Mönchengladbach weiterhin alle 20 Minuten fährt, die S9 aber – wie beschrieben – nun halbstündig. Manche Bahn-Nutzer haben da schon frustriert angekündigt, künftig wieder auf’s Auto zu wechseln…

Welche Änderungen es im Fernverkehr gibt, lesen Sie weiter unten.

Fahrplanwechsel betrifft auch den Fernverkehr der Deutschen Bahn

Auch im Fernverkehr der Deutschen Bahn gibt es ab Sonntag, 15. Dezember, Veränderungen beim Bahn-Angebot in NRW: Zwischen Köln und Hamburg wird das Angebot bei ICE und Intercity auf bis zu sechs schnelle Züge pro Tag erweitert. Von Münster mit dem Fahrplanwechsel ab 15. Dezember gibt es eine direkte Verbindung mehr nach Berlin. Und der Raum Ostwestfalen soll an Wochenende besser mit den Räumen Köln und Wuppertal verbunden werden – und mit Leipzig und Niedersachsen. Änderungen gibt es auch auf der schnellen ICE-Verbindung zwischen Köln und Frankfurt, teilte die DB mit: am Halt Bonn/Siegburg etwa halten ICEs künftig öfter.

Zudem will die DB mit Blick auf das Jahr 2020 seinen Fuhrpark mit neuen ICE-Fahrzeugen vom Typ ICE 4 erweitern. Sie bieten laut Bahn unter anderem mehr Sitzplätze als ältere ICE-Generationen und Abstellraum für Fahrräder. „Zurzeit kommt alle drei Wochen ein fabrikneuer ICE 4 auf die Schiene“, teilte die DB jüngst mit.

Einschränkungen beim Zug-Angebot im Nah-, Regional- und Fernverkehr sind aber auch nach dem Fahrplanwechsel nicht vom Tisch: Baustellen bei der Bahn! (externer Link). Nach wie vor wird kräftig gebaut und saniert im Schienennetz, auch in NRW. Im Bereich des VRR betrifft das zum Beispiel den Raum Düsseldorf. Dort kommt es zu Gleissperrungen für die Erweiterung des Bahnhofs Düsseldorf-Bilk, der einen zweiten Bahnsteig bekommt. Die Arbeiten beginnen jetzt und laufen bis ins kommenden Frühjahr. Linien, die zwischen linker und rechter Rheinseite über Bilk verkehren, fallen aus, fahren verkürzt oder werden umgeleitet.