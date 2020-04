Familien verstoßen im Hochhaus gegen Quarantäne: Massentest

Weil zwei Familien trotz Corona-Infektionen ihre Quarantäne in dem Komplex verlassen haben, sollen am Sonntag die Bewohner der 117 Wohnungen getestet werden.

Weil zwei Familien immer wieder gegen die angeordnete Corona-Quarantäne verstoßen haben, werden in Grevenbroich bei Düsseldorf alle 450 Bewohner eines Hochhaus-Komplexes auf das Virus getestet.

115 Mitarbeiter von Gesundheitsamt und Rotem Kreuz begannen am Sonntag mit den Tests, wie ein Sprecher des Rhein-Kreises Neuss sagte. Die Tests sind für die Bewohner freiwillig - wer sich allerdings nicht testen lässt, muss vorsorglich 14 Tage in Quarantäne bleiben. Bis die Ergebnisse in etwa zwei Tagen vorliegen, darf keiner der Bewohner das Grundstück verlassen.

Zwei Familien in dem Hochhaus hätten trotz nachgewiesener Corona-Infektionen ihre Quarantäne verlassen. Erwachsene und Kinder aus den Familien hätten weiter Kontakt mit Nachbarn gehabt. Die Kontrollen an diesem Sonntag sollen nach Angaben des Kreises bis zum späten Nachmittag dauern.

Nicht zum ersten Mal müssen die Behörden derart einschreiten, weil sich Covid-19-Infizierte nicht an die Auflagen halten: So sorgte auch ein Massenabstrich in Hagen für Aufsehen: Auch dort hatte es in zwei Mehrfamilienhäusern massive Verstöße gegen die Quarantänebestimmungen gegeben. (dpa)