Verkehr in NRW Über 340 Kilometer Stau: Autofahrer in NRW brauchten Geduld

Düsseldorf. Viel Zeit und Geduld brauchten Pendler am Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit. Das waren die Problempunkte auf den NRW-Autobahnen.

Der Berufsverkehr ist am Montagmorgen für viele Autofahrer in NRW zur Geduldsprobe geworden. Der Verkehrsfunk berichtete zeitweise von Staus mit einer Gesamtlänge von mehr als 340 Kilometern. Auf vielen Autobahnen gab es Störungen: Der WDR listete am Morgen in seiner Aufstellung insgesamt 52 auf, hinzu kamen noch Langzeitsperrungen und vereinzelt Unfälle. Kurz nach 10 Uhr hatte sich die Situation auf den Straßen schließlich normalisiert: Insgesamt staute es sich nur noch auf rund 54 Kilometern.

Besonders viel Extrazeit mussten Autofahrer am frühen Morgen auf der A1 einplanen: Wegen eines Brandalarms im Tunnel Lövenich gab es zwischen Kreuz Köln-West und Köln-Bocklemünd in Richtung Dortmund zehn Kilometer Stau und Verzögerungen. In der Gegenrichtung staute es sich auf vier Kilometern ab Köln-Bocklemünd.

Bis zu 15 Kilometern Stau auf der A52

Auf der A52 in Richtung Düsseldorf zwischen Kreuz Neersen und Büderich sorgte ein mehr als 15 Kilometer langer Stau für Verzögerungen von einer Dreiviertelstunde. Genauso lange warteten Pendler auf der A44 in Richtung Düsseldorf. Zwischen Kreuz Neersen und Flughafenbrücke staute es hier ebenfalls auf 15 Kilometern.

Auf der A57 in Richtung Köln dauerte die Fahrt etwa 45 Minuten länger: Hier stockte der Verkehr auf rund zehn Kilometern zwischen Moers-Hülsdonk und Kreuz Meerbusch.

Um die 45 Minuten auf der A40 in Richtung Duisburg

Auf der A46 in Richtung Düsseldorf verzögerte sich die Fahrt auf zwei Streckenabschnitten um jeweils eine halbe Stunde: Zwischen Wuppertal-Katernberg und Haan-Ost gab es sechs Kilometer Stau, zwischen Jüchen und Kreuz Neuss-West über zehn Kilometer stockenden Verkehr.

Außerdem wurde die Geduld der Pendler auf der A40 am Montag auf die Probe gestellt: In Richtung Duisburg staute es sich zwischen Mülheim-Winkhausen und Kreuz Kaiserberg auf neun Kilometern. Auch hier gab es eine Dreiviertelstunde Extra-Wartezeit.