Feuerwehr Dorsten rettet bewusstlosen Mann aus der Lippe

Dorsten. Bei vier Grad kaltem Wasser ist ein Mann hilflos in der Lippe getrieben. Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Feuerwehr rechtzeig eingreifen.

Die Feuerwehr Dorsten hat am Sonntagabend, 17. Januar, einen Mann aus der Lippe gerettet. In den frühen Abendstunden waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil Zeugen eine augenscheinlich hilflose Person in einem Zulauf zur Lippe entdeckt hatten, die nicht mehr alleine den Weg aus dem Wasser fand.

Bei Eintreffen erwartete die Feuerwehr allerdings eine weitaus dramatischere Situation: Der 38-Jährige war vermutlich aufgrund der starken Strömung aus dem Zulauf in die Lippe abgetrieben worden und befand sich nun mitten im Fluss.

Erster Rettungsversuch der Feuerwehr misslingt

Ein gesicherter Kollege versuchte zunächst, den Mann zu erreichen. Als dieser erste Rettungsversuch misslang, stieg eine zweite Einsatzkraft in das maximal drei bis vier Grad kalte Wasser. Er konnte weiter flussabwärts nach dem inzwischen Bewusstlosen greifen.

Unter Einsatz mehrerer Einsatzkräfte musste er über eine Abbruchkante an Land gezogen werden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Zwischenzeitlich habe aufgrund der Unterkühlung Lebensgefahr bestanden, so ein Polizeisprecher am Montagmorgen.

Hintergründe sind noch nicht bekannt

Warum sich der Mann in dem Zulauf befand und ob er noch weitere Verletzungen erlitt, war zunächst nicht bekannt. Hier verweisen die Einsatzkräfte auf die polizeilichen Ermittlungen. Ein besonderer Dank gelte den eingesetzten Kollegen, aber auch den aufmerksamen Zeugen, so die Feuerwehr Dorsten. (red/dpa)