Finals 2023: Das ist beim riesigen Multisport-Event zu sehen

Düsseldorf/Duisburg Im Juli 2023 steigen in Düsseldorf und Duisburg die "Finals 2023 Rhein-Ruhr". Alle Informationen rund um das größte deutsche Multisport-Event.

Es ist das größte Spitzensport-Angebot des Landes: 18 Sportarten von 3x3-Basketball bis Triathlon, in denen Deutsche Meister gekrönt werden. Die "Finals" kehren im Jahr 2023 an den Rhein zurück. Anfang Juli steigt das Multisport-Event in NRW. Ausgetragen werden die Wettkämpfe auf sieben Sportstätten in Düsseldorf und Duisburg.

Es ist bereits das dritte Mal, dass die "Finals" in NRW gastieren, jedoch durften die Wettkämpfe 2021 wegen der Corona-Pandemie nur ohne Publikum stattfinden. Dass die beiden olympischen Kernsportarten Leichtathletik (Kassel) und Schwimmen (Berlin) ausgelagert sind, ist ein Wermutstropfen, es bleibt aber noch genügend Spitzensport übrig.

Wann finden die Finals 2023 in NRW statt?

Ausgetragen werden die Wettkämpfe in 18 Sportarten vom 6. bis 9. Juli 2023.

Wo werden die Wettbewerbe ausgetragen?

Die NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf ist mit vier Standorten bei den Finals 2023 vertreten:

Castello: Judo, Karate, Taekwondo und Tischtennis

Judo, Karate, Taekwondo und Tischtennis Medienhafen: Bogensport und Triathlon

Bogensport und Triathlon Rheinuferpromenade: Stabhochsprung

Stabhochsprung Burgplatz: 3×3 Basketball

3×3 Basketball PSD Dome: Gerätturnen, Rhythmische Sportgymnastik und Trampolinturnen.

Die Finals 2023 Rhein-Ruhr im Triathlon werden im Düsseldorfer Medienhafen stattfinden (Archivbild). Der Amateuer-Triathlon muss deshalb in diesem Jahr pausieren und findet erst 2024 wieder statt. Foto: Jo Kleindl (DTU)

Hatten Hobby-Triathleten gehofft, beim Triathlon im Düsseldorfer Medienhafen gemeinsam mit Profi-Athleten an den Start zu gehen, haben die Organisatoren des PSD-Bank-Triathlon Düsseldorf den Amateur-Wettkampf nun für 2023 abgesagt. "Die Anforderungen an die Streckenführung, die komplette Logistik vor Ort und die Wechsel-Zonen weisen leider Unterschiede auf, die so umfangreich sind, dass eine Verbindung der beiden Veranstaltungen nicht umsetzbar ist", gab der Veranstalter Anfang Februar bekannt. Der nächste Amateur-Triathlon wird deshalb erst 2024 stattfinden.

"Die Auslagerung der Deutschen Meisterschaften im Stabhochsprung hat es so noch nie gegeben Die Zuschauerinnen und Zuschauer an der Düsseldorfer Rheinuferpromenade werden ganz besondere Wettkämpfe erleben“, so Sven Schröder, Veranstaltungsdirektor des Deutschen Leichtathletikverbandes DLV bei der Programmpräsentation.

Finals 2023 Rhein-Ruhr: Auf der Landtagswiese und der Rheinuferpromenade finden ebenfalls Wettkämpfe statt. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Diese Wettkämpfe sind in Duisburg zu sehen:

Landschaftspark Duisburg-Nord: BMX und Breaking (Gießhalle) , Speed-Klettern (Hochofen-Karree), Bouldern (Kraftzentrale).

BMX und Breaking (Gießhalle) , Speed-Klettern (Hochofen-Karree), Bouldern (Kraftzentrale). Innenhafen: Kanu, Kanu-Polo und Stand-Up-Paddling.

Die Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik (Kassel) und Schwimmen (Berlin) finden im Rahmen der Finals an anderen Standorten statt und werden per TV-Übertragung in die Finals Rhein-Ruhr integriert.

» Lesen Sie dazu: Von Duisburg bis Australien - die Sport-Highlights 2023

Der Duisburger Innenhafen ist ind er vergangenheit schon Austragungsort für Drachenbootrennen gewesen (Archivbild). Während der Finals 2023 Rhein-Ruhr finden dort die Wettkämpfe für Kanu, Kanu-Polo und Stand.up-Paddling statt. Foto: Oliver Müller / Funke Foto Services

Wo bekomme ich Tickets für die Wettkämpfe?

In Düsseldorf und Duisburg können viele Wettkämpfe kostenfrei und ohne Eintrittskarte besucht werden – inklusive des Stabhochsprungs der Leichtathletik am Rheinufer. Tickets für Gerätturnen, Judo, Rhythmische Sportgymnastik, Taekwondo, Tischtennis und Trampolinturnen (alle in Düsseldorf), Leichtathletik (Kassel) und Schwimmen (Berlin) sind bereits im Vorverkauf oder werden bald veröffentlicht.

Wird es ein Rahmenprogramm geben?

Auf der Wiese am NRW-Landtag in Düsseldorf wird es während des Veranstaltungswochenendes erstmals den Finals-Park geben mit Public-Viewing sowie Mitmachangeboten am Samstag und Sonntag.

Zwischen den Sportstätten von Bogensport, Triathlon und 3x3 Basketball, genau am Zieleinlauf der Triathlon-Wettbewerbe, können alle Interessierten sowohl Finals-Sportarten als auch neue Sportarten ausprobieren, Athletinnen und Athleten auf der Bühne erleben und ihren Finals-Tag gemütlich ausklingen lassen.

Werden die Finals auch im Fernsehen übertragen?

ARD und ZDF verbinden die insgesamt 18 Deutschen Meisterschaften zu einem Multisportevent im Fernsehen und Online. Sie senden an den vier Wettkampftagen live in den Hauptprogrammen und per Livestream in den Mediatheken der TV-Sender. "Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf mehr als 25 Stunden Live-Übertragungen in den Hauptprogrammen von ARD und ZDF und mehr als 70 Stunden in den Mediatheken freuen“, kündigte WDR-Intendant Tom Buhrow bei der Programmvorstellung Ende März an.

Wir ergänzen diesen Text sobald weitere Neuigkeiten zu den Finals 2023 bekannt sind.

