Familie im Stress „Fürchte, dass ich das Baby mal an der Wursttheke vergesse“

Sandra Öztürk hat drei Söhne – und einen Mann, der sehr viel arbeitet. „Vom Boden essen können sie bei mir nicht“, sagt die Herner Bankkauffrau.

Sandra Öztürk, 35, aus Herne ist Bankkauffrau in Elternzeit und Mutter dreier Jungs. Ihr Ältester (10) wechselt im August von der Grund- in die weiterführende Schule, der Kleinste (fast 1) kommt im nächsten Sommer in den Kindergarten. Dann wird Sandra Öztürk auch wieder arbeiten gehen. Als eine von fünf Frauen aus dem Ruhrgebiet erzählt sie hier, wie sie mit den steten Veränderungen im Familienalltag umgeht – und warum sie sich darum „keinen Kopp macht“. Ihr Protokoll: