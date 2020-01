Ein Trauerspiel, das nur Verlierer kennt. Vor dem Essener Landgericht steht seit Dienstag ein 34 Jahre alter Mann aus Sprockhövel, dem die Einweisung in die geschlossene Psychiatrie droht. Aktueller Anlass für diese Tat ist eine Holzhütte im Garten seines Vaters, die er angezündet haben soll. Tatsächlich fällt der Sprockhöveler aber schon seit langer Zeit mit aggressiven Handlungen auf. Opfer ist oft sein Vater.

Schon die Staatsanwaltschaft hält den 34-Jährigen für schuldunfähig und beantragt wegen seiner Gefährlichkeit die Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie. Wie lange eine solche Maßnahme dauert, ist zeitlich unbegrenzt und daher nicht absehbar. Erst wenn man als geheilt und ungefährlich gilt, kommt man frei.

Vater mit dem Tode bedroht

Zwei Taten nennt die Antragsschrift der Staatsanwaltschaft. Am 10. Mai vergangenen Jahres soll der 34-Jährige aus einem Ratinger Krankenhaus, wo er als Patient war, seinen Vater angerufen haben. Ultimativ forderte er diesen auf, ihn abzuholen. Falls nicht, werde er ihn töten. Doch der Vater lehnte ab.

Der zweite Fall spielt sich am 27. Juli 2019 ab. Der Sprockhöveler lebte damals auf dem Grundstück seines Vaters in einer Gartenhütte. Im Haus selbst durfte er nicht mehr wohnen, weil er in der Vergangenheit häufig ausgerastet war und Schaden angerichtet hatte.

Feuer gelegt gegen böse Geister

Nach Mitternacht soll er Feuer gelegt haben. Der Vater löschte den Brand. Der Sohn wurde erst nachmittags auf dem Grundstück angetroffen, lediglich mit Unterhose war er bekleidet. Auf die Polizeibeamten, die vor Ort waren, machte er einen verwirrten Eindruck. Er soll gesagt haben, dass er mit dem Feuer böse Geister habe vertreiben wollen.

Laut vorläufigem psychiatrischen Gutachten leidet der 34-Jährige seit Jahren an einer paranoiden Schizophrenie. Er höre auch Stimmen, die es nicht gibt. Die Einnahme von Medikamenten soll er ablehnen, weil diese vergiftet seien.

Gefährlichkeit wird geprüft

An zwei Prozesstagen will die XVII. Essener Strafkammer jetzt klären, wie gefährlich der Beschuldigte ist. Sollte sie das Risiko weiterer Aggressionen sehen, kann sie ihn in der geschlossenen Psychiatrie unterbringen. Eine andere Möglichkeit ist aber, diese Maßnahme zur Bewährung auszusetzen. Dazu gehört dann aber der Aufbau eines Netzwerks an Kontrolle und Nachsorge, um seine medizinische Behandlung zu gewährleisten.