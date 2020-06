Gelsenkirchen: Arbeiter drohten von Baukran zu springen

Zwei Bauarbeiter haben am Dienstag in Gelsenkirchen mehrere Stunden einen Baukran besetzt und drohten, sich in die Tiefe zu stürzen.

Gelsenkirchen. Wegen ausstehenden Lohns haben zwei Arbeiter am Dienstag in Gelsenkirchen mehrere Stunden lang einen Baukran besetzt. Sie drohten, zu springen.

Weil sie Lohn forderten, sind zwei Bauarbeiter am Dienstag in Gelsenkirchen auf einen Baukran gestiegen und drohten, sich von dort in die Tiefe zu stürzen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, harrten die Männer fast sieben Stunden auf dem Kran aus, bis sie aufgaben.

Gegen 12.50 Uhr waren ein 28- und ein 36-Jähriger aus Leverkusen auf einer Baustelle an der Sellhorststraße in der Gelsenkirchener Altstadt auf den Baukran gestiegen, teilte die Polizei mit. "Sie forderten sie die Auszahlung von Arbeitslohn", heißt es im Polizeibericht. Die Männer waren offenbar verzweifelt: Laut Polizei hatten sie gedroht, notfalls vom Kran zu springen.

Männer kamen in Polizeigewahrsam

Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab. Verhandlungsexperten ließen sich mit einem Korb an der Spitzen einer Drehleiter der Feuerwehr knapp unter die Höhe des Kran-Auslegers fahren und versuchten, Kontakt mit den Männer aufzunehmen. "Ihnen gelang es zunächst nicht, sie zur Aufgabe zu überreden", berichtete die Polizei.

Der Einsatz wurde zäh, Stunde um Stunde harrten die Männer auf dem Kran, unterhalb der Steuer-Kanzel über den Dächern Gelsenkirchens aus. Gegen 19.35 Uhr dann gaben sie auf, teilte die Polizei mit. Die beiden Leverkusener seien selbstständig vom Kran gestiegen. Unten angekommen, wurden sei von Polizisten ins Polizeigewahrsam verfrachtet.

Die Männer sollen für ein auf der Baustelle tätiges Subunternehmen tätig sein, hieß es am Abend in der Leitstelle der Polizei. Weitere Angaben machte die Polizei auf Nachfrage nicht. (dae)