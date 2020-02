Am Donnerstagmorgen hatte der Rhein in Duisburg-Ruhrort einen Pegelstand von 8,32 Meter.

Hochwasser Hochwasser: Pegelstände am Rhein steigen weiter an

Duisburg. Am Rhein sind die Pegelstände weiter angestiegen. Das Hochwasser sorgt für Schwierigkeiten für den Schiffsverkehr. Besserung ist aber in Sicht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hochwasser: Pegelstände am Rhein steigen weiter an

Die Pegelstände des Rheins sind in Nordrhein-Westfalen weiter angestiegen. Laut Hochwassermeldedienst hat der Fluss am frühen Donnerstagmorgen in Duisburg-Ruhrort 8,32 Meter erreicht. In Köln lag der Pegelstand bei 7,9 Metern und in Düsseldorf bei 7,16 Metern.

Bereits am Mittwoch kam es durch das Hochwasser zu Einschränkungen für den Schiffsverkehr: Diese durften seit dem Morgen im Bereich Köln maximal mit Tempo 20 und in der Flussmitte fahren. Sollte der Pegelstand noch weiter ansteigen, könnte die Promenade der Altstadt geflutet werden. Dies ist bei einem Pegelstand von 8,10 Meter der Fall.

Baustelle in Wesel ruht wegen Rhein-Hochwasser

In Wesel ruhen die Bauarbeiten der Südumgehung, da sich der Pegelstand des Rheins auf 7,36 Meter erhöhte. Die Verfüllung des Lippearms und die Verlegung der Versorgungsleitungen werden daher unterbrochen. Nach Angaben von Straßen NRW kann es auf der Baustelle am 12. Februar wieder weitergehen. Auch in Emmerich ist der Pegelstand im Vergleich zu Mittwoch um mehr als einen Meter auf 5,46 Meter gestiegen.

Laut dem Deutschen Wetterdienst in Essen (DWD) wird es in den kommenden Tagen aber kaum regnen. „Wir haben ein Hochdruckgebiet über ganz Deutschland“, sagte ein Meteorologe des DWD am Donnerstagmorgen. „Daher sollte es vor Samstag keinen Regen geben.“ Dadurch wäre genug Zeit, dass die Pegelstände wieder sinken können. (dpa)