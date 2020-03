Dortmund. „Wir kochen für Dortmund“: Gastronomen stehen in der Großküche der Westfalenhalle nun gemeinsam am Herd. 20.000 Essen gehen am Tag durchs Fenster.

Seit Donnerstag gibt es Kartoffelgnocchi mit Gemüse und Orangensauce in Dortmund, man will ja auch nicht jeden Tag das Gleiche essen. Also, nicht immer Curry-Linsen oder Graupensuppe mit Rind oder Putengeschnetzeltes oder, mmmh: Pfefferpotthast. 20.000 Mahlzeiten werden in der Stadt derzeit nicht am Tisch serviert, sondern durchs Fenster gereicht. „Wir kochen für Dortmund“ war eine Idee von Gastronomen, die in Corona-Zeiten nun wirklich nichts Besseres zu tun haben.

Es war der Moment, da das Land seine Läden schloss, seine Kneipen und Restaurants, als die Krise die Gastronomie „mit voller Wucht“ traf und seine Mitarbeiter Jan Möller betrübt fragten: Chef, das Kühlhaus leerräumen, saubermachen, abschließen? Der Gastronom überlegte nicht lange. „Wir machen das Gegenteil!“ Als erste Amtshandlung in der Krise hat der Betreiber bekannter Dortmunder Küchen wie der „Hafenkantine“ am Phoenixsee vier Tonnen Ware bestellt. Ansage: „Jeder macht das, was er kann! Wir können kochen.“

„Wir kochen wie die Bekloppten“ – 20.000 Essen am Tag

Appetitlich: das Menü der Woche, zubereitet nach festen Rezepten. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Es war ein Signal auch nach innen, wie Möller sagt. „Keine Schockstarre, wir versinken nicht in Trauer.“ Obwohl „fast allen Gastronomen von heute auf morgen der wirtschaftliche Boden unter den Füßen weggezogen“ wurde. „Ein Großteil der gastronomischen Betriebe steht vor dem Aus.“ Auch deshalb schlossen sich andere Restaurants rasch an, Overkamp ist längst dabei oder ein großer Event-Caterer; sie alle schickten ihre Köche in eine Küche, die ebenfalls sonst kalt geblieben wäre: die Großküche der Westfalenhallen. In drei Schichten arbeiten sie dort, damit es auch weitergehen kann, falls jemand krank wird. „Wir kochen“, sagt Möller, „wie die Bekloppten.“

Aber wer soll das alles essen? Das ahnten die Gastronomen anfangs auch nicht, „irgendwer wird es brauchen“, dachten sie sich, zur Not würden sie beliefern, das ist ja erlaubt. Sie führten „Fensterverkäufe“ ein, in der Hafenkantine, beim Westfälischen Industrieclub oder beim „Freischütz“ an der Stadtgrenze zu Schwerte, das Möller eigentlich am 1. April neu eröffnen wollte. Lebensmittel-Lieferanten stellten ihre Kühlwagen und die dazugehörenden Fahrer, Freiwillige meldeten sich, „Wir kochen für Dortmund“ wuchs binnen Tagen zum Lieferservice. „Wir haben keine Hungersnot“, sagt Jan Möller, „aber wir handeln.“

Viele Köche verderben hier mal nicht den Brei

Lea Studnitzky (l.) und Heidi Hankel packen das Neueste von der Speisekarte ein: Kartoffelgnocchi mit Gemüse und Orangensauce. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Aus dem ganzen Stadtgebiet kommen die Menschen und holen sich ihr Mittagessen ab, gekocht nach festen Rezepten, damit viele Köche den Brei nicht verderben. Täglich von 12 bis 18 Uhr wird ausgegeben, zwei Portionen, vakuumverpackt, zum Selbst-Aufwärmen, Kostenpunkt: „pay as you like“. Das heißt, jeder zahlt, was er kann, mag oder richtig findet, empfohlen werden fünf Euro pro Essen. Ein 91-Jähriger rief aus dem nordöstlichen Stadtteil Scharnhorst an und bat um den Lieferdienst, aber er bestellte gar nichts: Er wollte 100 Euro geben, einfach so, für die Idee.

Das Geld fließt auf ein Gemeinschaftskonto, um einen Teil der Kosten zu decken. Seit gestern geht es aber auch noch in ein weiteres Projekt: Die Helfer von „Wir kochen für Dortmund“ schmieren Butterbrote für die Besucher des „Gasthauses“, das in „normalen“ Zeiten Mahlzeiten für Obdachlose anbietet, nun aber auch geschlossen ist. 300 Essens-Tüten werden an die Betroffenen verteilt, „damit die über den Tag kommen“, wie Möller sagt. Und das ist drin im Lunchpaket: vier Kniften mit Wurst oder Käse, Powerriegel, Obst, ein Getränk. „Wir sind“, so Möller, „eine Mischung aus Charity und Beschäftigungstherapie“.

Sollte nach dem Ende der Corona-Krise noch Geld übrig sein, soll es für den (Neu-)Aufbau der Gastronomie in Dortmund genutzt werden.

>>INFO: HIER KÖNNEN SIE BESTELLEN

www.muto.de, Telefon 0231 226 110 00

Ausgabestellen: Balke, Hohe Straße 127; Schürmanns Hafenkantine, Am Kai 14; Freischütz Schwerte, Hörder Str. 131, Westfälischer Industrieklub, Markt 6-8.

Facebook: Gastro-Initiative Dortmund