Obdachlose sind in Zeiten von Corona und kalten Temperaturen noch mehr auf Hilfe angewiesen als sowieso schon.

Hilfe Kältewelle: So können Sie Obdachlosen im Ruhrgebiet helfen

Ruhrgebiet Obdachlosen im Ruhrgebiet steht aufgrund des drohenden Kälteeinbruchs eine schwierige Zeit bevor. Ein Überblick, wie jeder Einzelne helfen kann.

Am Wochenende kann es in in Nordrhein-Westfalen richtig kalt werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt von Samstag auf Sonntag vor starkem Schneefall und Glätte. Über 20 Zentimeter Schnee können demnach etwa im Münsterland oder Ostwestfalen fallen. Auch im Ruhrgebiet sei mit Schnee zu rechnen.

. Nach Angaben der BAG Wohnungslosenhilfe (BAGW) sind seit 1991 mindestens 320 Kältetote unter Wohnungslosen zu beklagen. Durch die Corona-Pandemie verschärft sich die Situation für die Betroffenen noch einmal.

Obdachlose sind durch Corona noch mehr auf Hilfe angewiesen

„Wir befürchten, dass für wohnungslose Menschen der bevorstehende Corona-Winter noch gefährlicher wird“, sagte BAGW-Geschäftsführerin Werena Rosenke bereits im November. Die Corona-Schutzmaßnahmen würden eine deutliche Ausweitung der Hilfsangebote erfordern, ansonsten seien Abstandsgebote oder Hygienemaßnahmen nicht einzuhalten.

Im Ruhrgebiet sind die Kommunen dafür zuständig. Allerdings gibt es auch immer wieder freiwillige Helfer. In Recklinghausen zum Beispiel hat eine Kirche ein Zelt aufgebaut, wo Obdachlose frühstücken und duschen können.

Aber auch jeder Einzelne kann seinen Beitrag leisten und Obdachlosen helfen: Hier ein paar Tipps der Hilfsorganisation "Heilsarmee".

Notfälle erkennen : Wer einen Obdachlosen kaum geschützt in der Kälte schlafen sieht, kann dafür sogenannte Kältemobile alarmieren, die in vielen Städten unterwegs sind. Bei unklarem Gesundheitszustand sollte man in jedem Fall einen Krankenwagen rufen.

: Wer einen Obdachlosen kaum geschützt in der Kälte schlafen sieht, kann dafür sogenannte Kältemobile alarmieren, die in vielen Städten unterwegs sind. Bei unklarem Gesundheitszustand sollte man in jedem Fall einen Krankenwagen rufen. Grundbedürfnisse decken : Das geht am besten durch haltbare Lebensmittel, die nicht zubereitet werden müssen. Dazu zählen Brot, abgepackte Wurst und Käse. Auch Bananen oder Äpfel sind gut geeignet.

: Das geht am besten durch haltbare Lebensmittel, die nicht zubereitet werden müssen. Dazu zählen Brot, abgepackte Wurst und Käse. Auch Bananen oder Äpfel sind gut geeignet. Für Wärme sorgen : Handschuhe, Socken, Unterwäsche. Diese elementaren Kleidungsstücke nutzen sich schnell ab, da Obdachlose sie selten waschen können. Auch Schlafsäcke oder Decken sind wichtig. In den Kommunen gibt es dafür oftmals Kleiderkammern, wo die Sachen abgegeben werden können.

: Handschuhe, Socken, Unterwäsche. Diese elementaren Kleidungsstücke nutzen sich schnell ab, da Obdachlose sie selten waschen können. Auch Schlafsäcke oder Decken sind wichtig. In den Kommunen gibt es dafür oftmals Kleiderkammern, wo die Sachen abgegeben werden können. Nahverkehrs-Tickets : Somit kann der Obdachlose zumindest für einige Zeit im Warmen und Trockenen sein.

: Somit kann der Obdachlose zumindest für einige Zeit im Warmen und Trockenen sein. Nach Bedürfnissen fragen : Wer Obdachlosen kein Geld geben möchte, kann die Betroffenen nach ihren Bedürfnissen fragen und diese entsprechend einkaufen. Das können zum Beispiel Hygieneartikel, Essen, Getränke oder Medizin sein. Da einige Obdachlose einen Hund haben, bietet sich zum Beispiel auch Futter für den Vierbeiner an.

: Wer Obdachlosen kein Geld geben möchte, kann die Betroffenen nach ihren Bedürfnissen fragen und diese entsprechend einkaufen. Das können zum Beispiel Hygieneartikel, Essen, Getränke oder Medizin sein. Da einige Obdachlose einen Hund haben, bietet sich zum Beispiel auch Futter für den Vierbeiner an. Spenden: Viele Organisationen, die Obdachlosen helfen, sind auf Spenden angewiesen. Auch so kommt die richtige Hilfe bei Obdachlosen an.

Auch in den Städten des Ruhrgebiets gibt es einige Anlaufstellen für Obdachlose. Bei vielen dieser Organisationen kann man auch spenden. Ein Überblick:

Bochum

Diakonie Ruhr, Aufsuchende Medizinische Hilfe für Wohnungslose Bochum, Bochumer Suppenküche

Bottrop

Evangelische Sozialberatung Bottrop, Caritas Bottrop

Dortmund

Gast-Haus e.V., Dortmunder Suppenküche, Ökumenische Bahnhofsmission

Duisburg

Gemeinsam gegen Kälte Duisburg e.V., Diakoniewerk Duisburg, Duisburger Tafel

Essen

Essen packt an!, DRK Essen, Diakoniewerk Essen, Sozialzentrum

Gladbeck

Caritas, DRK Gladbeck

Hattingen

Beratungsstelle Diakonie

Herne

Katholischer Verein für soziale Dienste, Herner Tafel, Caritas Herne, Diakonie Herne

Mülheim

Solidarität in Mülheim, Caritas Mülheim, Diakonie Mülheim

Oberhausen

Carl-Sonnenschein-Haus, Wohnungslosenhilfe Diakonie

Witten

Caritas Witten, Ruhrtal-Engel, Wittener Tafel, Wohnungslosenhilfe Diakonie