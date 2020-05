Kaltfront überquert NRW – Temperatursturz um 10 Grad

Essen. Zu Christi Himmefahrt zeigte sich das Wetter von seiner freundlichsten Seite, die Temperaturen stiegen auf 28 Grad. Doch nun kommt Tief Gudrun.

Viel Sonnenschein und Temperaturen bis weit über 20 Grad: Das schöne Wetter am Vatertag verdanken die Menschen in Nordrhein-Westfalen einem Hoch mit dem Namen „Rolf“. Am Donnerstag wurden tagsüber Temperaturen von bis zu 28 Grad erreicht, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Abends seien in der Eifel leichte Schauer möglich, ansonsten bleibe es trocken.

Weniger freundlich wird das Wetter am Brückentag. Tief „Gudrun“ nähert sich in der Nacht zu Freitag, wie der DWD-Meteorologe Markus Übel ankündigte. Laut Prognose ziehen am Freitag von Westen her Wolken auf. Zum Nachmittag hin werden Regenschauer erwartet, dazu liegen die Temperaturen zwischen 22 Grad in Ostwestfalen und 26 Grad am Rhein.

Die Temperaturen gehen zurück auf 15 bis 19 Grad

Der Samstag beginnt nach DWD-Vorhersage mit dichten Wolken, am Nachmittag sorgt Tief Gudrun für weitere Regenschauer. Kurze Gewitter sind ebenfalls möglich. Die Temperaturen sinken dann auf 15 bis 19 Grad.

Auch der Wind frischt am Samstag auf. Laut Prognose der DWD-Meteorologen weht es tagsüber mäßig bis frisch aus westlicher Richtung, teils gibt es auch starke Böen. Ein ähnlicher Mix aus Wolken, Schauern und Wind erwartet NRW voraussichtlich auch am Sonntag.Frühsommerliche Luft weht vor allem am Himmelfahrtstag und am Brückentag durch das Sauerland. Zum Samstag überquert eine Kaltfront die Region. Die Temperaturen gehen je nach Höhenlage auf bis zu 12 Grad Celsius zurück. Schon am Sonntag kommt aber die Sonne zurück. (dpa)