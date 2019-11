Keine Haftverschonung: Ex-EBE-Chef Kunze sitzt im Gefängnis

Essen Der wegen Untreue verurteilte Ex-Chef der Entsorgungsbetriebe Essen sitzt jetzt im Gefängnis. Vergeblich hatte er das zu verhindern versucht.

Klaus Kunze, ehemaliger Chef der Entsorgungsbetriebe Essen (EBE), ist nicht mehr in Freiheit. Am 21. November, gut zweieinhalb Jahre nach seiner Verurteilung zu drei Jahren Haft, stellte der 75-Jährige sich der Justiz und meldete sich im Gefängnis. Das bestätigte am Freitag Annette Milk, Sprecherin der Essener Staatsanwaltschaft, der WAZ.