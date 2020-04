Köln: Haushälfte nach Explosion eingestürzt - Vermisster

Eine Doppelhaushälfte in Köln ist der Feuerwehr zufolge nach einer Explosion komplett eingestürzt.

Köln. In Kön hat es in einem Haus offenbar eine schwere Explosion gegeben. Das Gebäude sei danach eingestürzt, berichten die Einsatzkräfte.

Eine Doppelhaushälfte in Köln ist der Feuerwehr zufolge nach einer Explosion komplett eingestürzt. Eine Person werde derzeit vermisst, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwochmittag. Medienberichten nach handelt es sich dabei um Mann, der in dem Haus gemeldet ist. Vier weitere Menschen seien gerettet worden.

Nach den Löscharbeiten soll die Einsatzstelle abgesucht werden

Es gebe noch eine starke Rauchwolke, die Einsatzkräfte seien mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, sagte der Sprecher. Polizei und Feuerwehr hatten zunächst keine Erkenntnisse zu Verletzten. Nach den Löscharbeiten sollte die Einsatzstelle im Stadtteil Buchheim abgesucht werden.

Anrufer hatte der Polizei einen lauten Knall geschildert

Nach Polizeiangaben waren die Einsatzkräfte gegen 13.30 Uhr alarmiert worden. Ein Anrufer habe geschildert, einen lauten Knall gehört zu haben. Der Bereich rund um das Haus wurde für den Einsatz abgesperrt. Die Ursache war zunächst unklar. (dpa)