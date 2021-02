Nach einem Tötungsdelikt in Fulda nahm das SEK einen Verdächtigen in Dorsten fest.

Fahdnung Kopfschuss in Fulda: Polizei fasst Verdächtigen in Dorsten

Dorsten. Nach einem Leichenfund im hessischen Fulda hat die Polizei in Dorsten einen Verdächtigen festgenommen. Das Opfer war erschossen worden.

Spezialkräfte der Polizei haben Dorsten einen Mann festgenommen, der in Hessen einen 41-Jährigen erschossen haben soll.

Nach dem Fund des toten Syrers in einem Auto in Fulda waren die Ermittler auf die Spur seines Landsmannes (37) in Dorsten gekommen. Am Dienstag sei der Verdächtige vom SEK festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit.

Opfer wurde durch Kopfschuss getötet

Laut Obduktion wurde das Opfer durch einen Kopfschuss getötet. Die Hintergründe der Tat seien weiterhin unklar. Ob die Männer sich kannten, teilten die Ermittler nicht mit.

Die Leiche des 41-Jährigen war am frühen Montagmorgen in einem Auto im Fuldaer Stadtteil Neuenberg gefunden worden. Die Ermittler hatten an dem Fundort Spuren gesichert und Zeugen befragt, auch Beamte des Landeskriminalamtes waren zur Unterstützung gekommen. Im Einsatz waren auch ein Spürhund und eine Drohne. (dpa)