Köln. Für die Schauspieler der Kultserie fiel die letzte Klappe. Vieles ist noch geheim aber fest steht: Es wird am Ende einen Todesfall geben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lindenstraße: Letzter Drehtag - muss Mutter Beimer sterben?

Immer wieder sonntags kam in den vergangenen knapp 35 Jahren die Lindenstraße. Doch das ist bekanntlich bald vorbei. Ende März läuft das große Finale. Letzter Drehtag war am Freitag. Und er war dramatisch.

Marie-Luise Marjan und Schauspieler Moritz Sachs schauen sich noch einmal in der Kulisse der ARD-Vorabendserie "Lindenstraße" um. Foto: Roberto Pfeil / dpa

Bekannt ist das Aus für die Serie seit mehr als einem Jahr. Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen, sagte damals, man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. „Doch wir müssen nüchtern und mit Bedauern feststellen: Das Zuschauerinteresse und unsere unvermeidbaren Sparzwänge sind nicht vereinbar mit den Produktionskosten für eine solch hochwertige Serie.“ Denn wo in den Anfangsjahren regelmäßig mehr als zehn Millionen Menschen einschalteten, sind es mittlerweile nur 2,5 Millionen, die am frühen Sonntagabend vor dem Bildschirm sitzen.

Fans demonstrierten: „Kult kennt keine Quote“

Dennoch war die Aufregung groß.

„Kult kennt keine Quote“, stand auf den selbst gemalten Schildern, mit denen rund 200 Demonstranten vor einiger Zeit durch Köln zogen um – vergeblich – eine Fortsetzung der Serie forderten. Und Marie-Luise Marjan alias Mutter Beimer hatte schon unmittelbar nach Bekanntgabe der Absetzung erklärt: „Man kann es einfach nicht verstehen.“

Hat aber alles nichts genutzt. 13 Folgen wird es noch geben im neuen Jahr, dann ist Feierabend. Erwartungsgemäß verspricht der WDR noch „viele spannende Geschichten“. Von einer Hochzeit und einem Todesfall war zu hören, außerdem sollten zahlreiche Ehemalige noch einmal zurückkehren in die Lindenstraße. Gerüchte, Andeutungen, nichts Genaues.

Finale läuft am 29. März 2020

Nun aber verrät der Sender erste Einzelheiten. Ausgerechnet Mutter Beimer wird Opfer eines hinterhältigen Brandanschlags. Während sie schwer verletzt im Koma liegend um ihr Leben kämpft, hat sie wilde Träume, in denen sich nicht nur Sohn Benny (Christian Kahrmann) und ihre verstorbenen Ex-Ehemänner Hans Beimer (Joachim H. Luger) und Erich Schiller (Bill Mockridge), sondern auch „Lindenstraße“-Erfinder Hans W. Geißendörfer. Ob Helga überlebt, werden Fans allerdings erst im Finale am 29. März erfahren.

Die Produzenten Hana Geißendörfer (l) und Hans W. Geißendörfer. Foto: Henning Kaiser / dpa

Dann ist Schluss. Zumindest in der ARD. Geißendörfers Tochter Hana, mittlerweile Produzentin der Serie, hielt anfangs eine Fortsetzung dennoch für möglich. „Wer sagt denn, dass es zu Ende ist? Wir wären bereit, weiterzumachen, mit wem auch immer“, hat sie der SZ vor einigen Monaten mal gesagt und Amazon Prime oder Netflix ins Spiel gebracht. In den USA kommt es regelmäßig vor, dass im TV abgesetzte Serien bei einem der großen Streaming-Dienste zurückkehren. Und sogar in Deutschland hat die von SAT.1 eingestellte Serie „Pastewka“ bei Amazon eine neue Heimat gefunden. Für die Lindenstraße gab es allerdings keinen Interessenten. „Wenn es vorbei ist, ist es eben vorbei“, sagt die Produzentin mittlerweile.

Kulissen kommen ins Museum

Selbst wenn noch einer kommen würden, die Kulissen wird er nicht mehr nutzen können. Schon jetzt steht fest, dass beispielsweise die Küche von Helga Beimer und die Bushaltestelle Lindenstraße/Kastanienstraße ins Haus der Geschichte in Bonn wandern werden.

Und wer im „Akropolis“ anstoßen will, der kann das künftig nur noch im Technik Museum Speyer, das seit 2012 eine Dauerausstellung zur „Lindenstraße“ zeigt und bereits die Küche von Else Kling beherbergt.