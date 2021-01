Livesendung: Wann bekommen wir unsere Corona-Impfung?

Eine hochkarätige Expertenrunde beantwortet am 29.1. ab 10 Uhr live Leserfragen rund um den holpernden Impf-Start und die Risiken der Mutanten.

Zu wenig Impfstoff, kollabierende Online-Plattformen und endlose Warteschleifen für die Anmeldung zur Impfung. In Deutschland kommt das wichtigste Instrument im Kampf gegen die Pandemie gerade sehr mäßig ins Rollen. Und NRW ist in der peinlichen Rangliste eines der Schlusslichter.

Viele Menschen, die mit dem Start der Impfungen im Dezember große Hoffnungen verbunden hatten, sind mittlerweile wütend und enttäuscht. Hinzu kommt die Furcht vor den Corona-Mutationen. Die Situation wirft etliche Fragen auf, die die Menschen heftig bewegen.

Wirken die Impfstoffe auch bei mutierten Covid-Viren? Warum hakt es bei den Impfungen in NRW so sehr? Wann gibt es genügend Impfstoff? Wann können die 53 Impfstraßen im Lande endlich voll zum Einsatz kommen? Wieviele Impfungen sind dann möglich? Wann ist der Impfstoff von Curevac einsatzbereit?

Und diese Fragen sollen in einer Live-Sendung am Freitag, 29. Januar, ab 10 Uhr beantwortet werden. Folgende Experten sind dabei: Prof. Ulf Dittmer, Direktor des Instituts für Virologie in Essen, Dr. Friedrich von Bohlen vom Aufsichtsrat des Impstoff-Herstellers Curevac, Dr. Carola Holzner (Doc Caro) Leitende Oberärztin für Notfall-Medizin an der Uniklinik Impfbotschafterin des Landes NRW sowie Dr. Stefan Steinmetz, Leitender Impfarzt in Essen

Moderiert wird die Sendung von Jens de Buhr, Verleger der Deutschen Unternehmer-Börse und Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik Essen. Die Sondersendung ist Teil unseres täglichen Videocasts zum Thema Corona „19 – die DUB Chefvisite“.

