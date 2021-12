Mädchen (12) vermisst: Polizei sucht nach Hinweisen

Detmold. Ein Zwölfjähriges Mädchen aus Detmold wird vermisst. Zuletzt wurde sie am Bielefelder Hauptbahnhof gesehen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Seit Dienstag (14. Dezember) wird ein zwölfjähriges Mädchen aus Detmold vermisst. Sie verließ am Morgen ihr Zuhause und wurde zuletzt um 19 Uhr am Bielefelder Hauptbahnhof gesehen. Hinweisen zufolge könnte sie sich in Dortmund, Düsseldorf oder Köln aufhalten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach dem Kind, mit folgenden Hinweisen:

Die Zwölfjährige ist 1,75 m groß und "auffallend dünn".

Sie hat braune Haare und braune Augen.

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Jeans mit Löchern an den Knien, eine längere schwarze Jacke der Marke "Only", einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz und schwarze Sneaker der Marke "Converse". Außerdem hatte sie einen schwarzen Rucksack mit Flügelaufdruck dabei.

Bilder des Mädchens und des Rucksacks sowie weitere Einzelheiten finden sich auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW und können hier abgerufen werden.

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mädchens richten Sie bitte an die Polizei Lippe unter 05231 6090 oder an jede andere Polizeidienststelle. (lra)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr