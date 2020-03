Marl: Unbekannte werfen Einkaufswagen auf Bahngleise

Unbekannte haben einen Einkaufswagen in der Nähe der Haltestelle Marl-Mitte auf die Bahngleise geworfen. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr haben bislang unbekannte Täter am Montagmorgen in Marl vorgenommen. An der S-Bahn-Haltestelle Marl-Mitte haben sie von einer Brücke aus einen Einkaufswagen in die Gleise geworfen. Das geht aus einer Meldung der Bundespolizei von Montagmittag hervor.

Demnach wurde die Bundespolizei gegen 5 Uhr morgens informiert und rückte sogleich aus. Vor Ort entfernten die Einsatzkräfte den Einkaufswagen und ermittelten, dass er zuvor bei einem Discounter in der Nähe gestohlen worden war. Die unmittelbare Fahndung nach Tatverdächtigen blieb allerdings ohne Erfolg.

Bundespolizei warnt: Kein „Dummejungenstreich“

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und warnt ausdrücklich vor solchen Aktionen – es handele sich nicht um einen „Dummejungenstreich“. „Zerfahrene Gegenstände können zu gefährlichen Geschossen werden und unter Umständen Personen schwer verletzen“, mahnt die Bundespolizei in der Pressemitteilung. Das Strafmaß für eine solche Tat liege zwischen sechs Monaten und zehn Jahren Freiheitsstrafe.