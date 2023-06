In Recklinghausen sind Mauerteile auf ein Auto gestürzt.

Aus großer Höhe Mauerteile stürzen in Recklinghausen auf fahrende Autos

Recklinghausen. Ein großes Mauerstück ist in Recklinghausen auf die Straße gekracht – ein Auto wurde voll getroffen. Wieso sich die Brocken lösten ist unklar.

Aus großer Höhe ist am Freitag in Recklinghausen ein Mauerstück auf ein fahrendes Autos gekracht. Auch ein weiterer Wagen wurde beschädigt. Die Autos seien getroffen worden, als sie gerade langsam auf eine Ampel an der Hochstraße zufuhren, teilt die Feuerwehr mit.

Eine Person wurde leicht verletzt, als das massive Stück aus Dachpfannen und Mörtel gegen 13 Uhr auf Motorhaube und Frontscheibe fiel. Es hatte sich oberhalb der Traufe an der Brandschutzmauer zwischen zwei Häusern gelöst und stürzte rund sieben Meter tief. Auch ein Gehweg führt dort entlang.

Die Feuerwehr entfernte weitere lose Teile vom Dach. Ob das Unwetter tags zuvor ursächlich für den Unfall war, ist laut Feuerwehr unklar.

In Recklinghausen sind Mauerteile auf ein Auto gestürzt. Foto: Feuerwehr

