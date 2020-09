Solingen: Mutter soll ihre fünf Kinder getötet haben

Schaulustige und Anwohner stehen vor dem Wohnhaus, in dem am Donnerstag fünf Kinder starben.

Solingen/Düsseldorf. In einem Mehrfamilienhaus in Solingen hat die Polizei die Leichen von fünf Kindern gefunden. Ermittler gehen von einem erweiterten Suizid aus.

In einem Mehrfamilienhaus in Solingen hat die Polizei am Donnerstagmittag die Leichen von fünf Kindern entdeckt. Nach bisherigen Kenntnissen der Ermittler handelt es sich wohl um ein Familiendrama: Die Polizei verdächtigt die 27 Jahre alte Mutter. Sie soll zunächst fünf ihrer sechs Kinder umgebracht und dann versucht haben, sich auf einem Gleis im Düsseldorfer Hauptbahnhof selbst das Leben zu nehmen.

Gegen 14 Uhr soll die Großmutter der Kinder, sie lebt in Mönchengladbach, die Polizei informiert haben. Das bestätigte Innenminister Herbert Reul später. In der Wohnung in der zweiten Etage fanden die Polizisten die fünf toten Kindern. Drei Mädchen im Alter von eineinhalb, zwei und drei Jahren sowie zwei sechs und acht Jahre alte Jungen. Laut Zeugen, die den Großeinsatz vor Ort verfolgten, sollen auch Polizisten, die zuerst in der Wohnung der Familie waren, weinend aus dem Haus gekommen sein.

Wie die Kinder starben, ist derzeit noch nicht bekannt. „Wir wissen nicht, wie sie ums Leben gekommen sind“, sagte ein Sprecher der Ermittlungsbehörden. Eine Obduktion soll die Todesursache klären.

Mutter soll versucht haben, sich in Düsseldorf umzubringen

Die tatverdächtige Mutter sei mit dem Elfjährigen zum Düsseldorfer Hauptbahnhof gefahren, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Von dort aus sei der Junge allein mit einem anderen Zug Richtung Mönchengladbach zur Großmutter weitergefahren. Die 27-Jährige warf sich den Angaben der Ermittler zufolge um 13.47 Uhr vor eine S-Bahn der Linie 1. Laut einem Feuerwehrsprecher wurde die Frau zwischen zwei Gleisbetten geborgen und verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der elfjährige Junge ist in der Nachbarschaft bekannt und soll immer mit seiner Musikbox durch die Straßen gezogen sein. Er wurde laut Innenminister Reul bei Familienangehörigen untergebracht.

In einem Mehrfamilienhaus an der Hasselstraße sind 5 tote Kinder gefunden worden. Polizisten und Kriminaltechnik / KTU vor dem Eingang des Hauses in Solingen. Foto: Lars Heidrich / FFS

Der Tatort liegt im Solinger Stadtteil Hasseldelle, einer Hochhaussiedlung, wie es es sie in vielen Städten der Region gibt. Wie ein Problemviertel, an das man zunächst denken mag, wirkt es dort aber nicht, berichtet unsere Reporterin vor Ort. Vor dem Haus in Solingen waren am Nachmittag zahlreiche Polizei- und Rettungswagen zu sehen. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt.

Die Menschen verharren im kalten Regen. Vor dem Haus fahren unterdessen immer mehr Polizisten vor. Experten sollen den Fundort untersuchen. Beamte sperren das Areal ab, nur noch Anwohner kommen in die Nähe. Ein Nachbar aus dem Haus gegenüber reparierte gerade sein Auto, als plötzlich Polizeiautos und Rettungswagen vorfuhren. Seine Schwester kennt die Familie, eine ruhige Familie mit sechs Kindern, wie sie sagt. „Ich selbst bin schockiert. Ich bin auch eine Mama.“

Mutter ist laut Polizei noch nicht vernehmungsfähig

„Wir nehmen eine Straftat an und werden die Mutter dazu befragen müssen, im Moment ist sie aber noch nicht vernehmungsfähig“, sagte Polizeisprecher Stefan Weiand in Solingen. „Was wann genau warum passiert ist, wissen wir noch nicht, nur, dass es eine sehr tragische Situation ist.“

In dem erschütternden Fall sind noch viele Fragen offen, Gerüchte kursieren in der eng bebauten Straße. Wo der Vater steckt, war am Donnerstag zunächst unklar. Am Abend teilte die Polizei mit, in Kontakt mit dem Vater zu stehen. Die Mordkommission ermittelt, gut 40 Beamte sind vor Ort im Einsatz. Auch die Polizei ist fassungslos: „Wie konnte so was nur passieren?“, sagt Sprecher Stefan Weiand.

Der für Solingen zuständige Wuppertaler Polizeipräsident Markus Röhrl sagte vor Ort der dpa: „Das ist eine erschütternde Dimension.“ Seines Wissens sei „bei uns im Bergischen noch nie zuvor je so etwas vorgekommen“.

Am Abend fanden sich Oberbürgermeister Tim Kurzbach und weitere Politiker verschiedener Parteien schweigend zu einer Trauerminute ein. (mawo/AFi/mit dpa)

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Falls Sie Suizid-Gedanken haben oder jemanden kennen, der Suizid-Gedanken hat, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge: 0800/1110111 oder 0800/1110222. Die Anrufe sind kostenlos, die Nummern sind rund um die Uhr zu erreichen. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe bietet im Internet einen Selbsttest, Wissen und Adressen zum Thema Depression an.