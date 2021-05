Mutter der toten Kinder von Solingen ab Juni vor Gericht

Viele Menschen hatten nach dem Verbrechen Kerzen in der Nähe des Wohnhauses aufgestellt, in dem die Familie lebte (Archivbild).

Solingen/Wuppertal. Heimtückische Tötung wirft die Staatsanwaltschaft der Frau vor, die ihre fünf Kinder ermordet haben soll. Am 16. Juni startet der Prozess.

Dieses grausame Verbrechen erschütterte das ganze Land. Anfang September vergangenen Jahres soll eine 27 Jahre alte Frau in Solingen fünf ihrer sechs Kinder getötet haben. Nur der älteste, damals elfjährige Sohn der Frau hatte als einziges Kind überlebt. Er war mit der Bahn zu seiner Großmutter nach Mönchengladbach gefahren, bevor seine Mutter in Düsseldorf einen Suizidversuch unternahm.

Am 14. Juni Juni soll am Wuppertaler Landgericht der Prozess gegen die Frau beginnen. Die zuständige Schwurgerichtskammer ließ die Anklage wegen heimtückischer Tötung in fünf Fällen zu und eröffnete die Hauptverhandlung, teilte das Gericht am Freitag mit.

Fünffacher Mord in Solingen: Mutter soll Kinder betäubt und dann ertränkt oder erstickt haben

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau in ihrer Anklageschrift vor, ihren Kindern im Alter von eineinhalb bis achteinhalb Jahren in ihrer Wohnung zunächst Medikamente in deren Frühstücksgetränke gemischt zu haben, um diese in einen Schlaf- und Dämmerzustand zu versetzen. Anschließend soll sie die Kinder nacheinander in der Badewanne ertränkt oder erstickt haben.

Dann habe sie die Kinder in Handtücher gewickelt und in das Kinderzimmer zurückgelegt, heißt es in der Gerichtsmitteilung zur Eröffnung des Hauptverfahrens. Für den Prozess sind bis Mitte August zunächst elf Verhandlungstage anberaumt.

Die Motive des Verbrechens sind bislang öffentlich nicht genauer bekannt. Unmittelbar nach der Tat vermuteten die Ermittler, dass die Mutter die Taten in einem "Zustand emotionaler Überforderung" beging, wobei ihre zerrüttete Ehe ein möglicher Hintergrund gewesen sein könnte. Das Landgericht veröffentlichte dazu am Freitag keine weiteren Angaben aus der Anklageschrift. (mit afp)

