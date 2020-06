„Night of Light“: Deshalb leuchten Gebäude im Ruhrgebiet rot

Ruhrgebiet. Hunderte Gebäude werden bei der „Night of Light“ rot angestrahlt - die Veranstaltungsbranche setzt ein Zeichen. Hier geht es zum Livestream.

Keine Konzerte, Partys und Kongresse und Konzerte. Die Corona-Krise hat der Veranstaltungsbranche stark zugesetzt. Nicht nur Konzerthallen, Kulturkirchen und Diskotheken wollen dagegen mit der „Night of Light“ ein leuchtendes Alarmsignal setzen.

Auch Veranstaltungstechniker, Fotografen und Tanzschulen wollen auf ihre Not aufmerksam machen. In der Nacht von Montag auf Dienstag leuchten viele der Gebäude in rot.

„Night of Light“: Diese Gebäude sind im Ruhrgebiet dabei

In Bochum werden knapp 20 Gebäude angestrahlt. Darunter befinden sich beispielsweise das Anneliese Brost Musikforum, die Großraumdisko Prater, die Matrix und die „Zeche“

Auf der Liste der Teilnehmer in Bottrop zeigt sich neben dem Movie Park und dem Ibiza Club und das Rathaus solidarisch mit der Veranstaltungsbranche.

Viele Lichter wird es in Dortmund zu sehen geben. Natürlich sind die Westfalenhalle dabei, ebenso wie das Opernhaus, das Dortmunder U, und die Hochöfen auf Phoenix West. Clubs wie der Weinkeller, das Silent Sinners und Oma Doris werden ebenfalls beleuchtet.

Und auch in Duisburg werden am Montag im Nachthimmel zu sehen sein: Neben verschiedenen Firmen nehmen auch öffentliche Gebäude an der Aktion teil: So erstrahlt der Turm der Stadtwerke in Rot wie auch das Duisburger Theater oder der Dellplatz. 44 Firmen und Plätze beteiligen sich an der Aktion, allerdings sind nicht alle in der Nacht beleuchtet.

„Night of Light“ in NRW: Viele Städten beteiligen sich an der Aktion

Wer in Essen eine Landmarke anstrahlen möchte, kommt nicht am Förderturm der Zeche Zollverein vorbei. Das Weltkulturerbe wird ebenso beleuchtet wie die Philharmonie, das Grillo Theater und das Sanaa Gebäude der Folkwang-Uni. Der Initiator der „Night of Light“ ist übrigens der Essener Tom Koperek.

In Gelsenkirchen machen unter anderem das Consol Theater, das Brauhaus GE Bräu und der Stadt Bau Raum mit. Im letztgenannten wird es ab 19 Uhr auch Livemusik geben.

„

Licht an!“ heißt es in Gladbeck an der Mathias-Jakobs-Stadthalle, dem Rathaus und bei diversen Selbstständigen.

Auch Hattingen wird hell: Auf der Teilnehmerliste finden sich das Alte Rathaus, das Museum im Bügeleisenhaus und die St. Georgs Kirche.

Die Scheinwerfer in Heiligenhaus werden unter anderem das Museum Abtsküche, das Freizeitzentrum „Der Club“ sowie das Rathaus zum Leuchten bringen.

Nicht nur NRW beteiligt sich an der „Night of Lights“: In ganz Deutschland werden Gebäude beleuchtet, wie zum Beispiel auch in Hamburg. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Auch das Herner Rathaus beteiligt sich an der „Night of Light“,, ebenso wie die Flottmannhallen und die Kulturbrauerei Hülsmann.

In Mülheim sollen unter anderem der Rathausturm, Schloß Broich, das Schloss Styrum und die Stadthalle leuchten.

KöPi-Arena in Oberhausen leuchtet bei der „Night of Light“

Oberhausen ist in Nicht-Corona-Zeiten ein Garant für Shows und Konzerte. Beleuchtet werden am Abend unter anderem die Turbinenhalle, die KöPi-Arena, und das Kulturzentrum Emscherdamm.

In Witten werden das Kulturzentrum Werkstadt, das Berger Denkmal und die Martin Luther Kirche angestrahlt.

Die komplette Liste finden Sie auf der Veranstalterseite (externer Link).

Lesen Sie hier noch mehr Nachrichten aus der Region.