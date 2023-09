Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird zum Wochenstart sommerlich heiß. (Symbolbild)

Wetter Noch ein paar Tage Hitze in NRW – dann kühlt es etwas ab

Essen. Ein bisschen Sommerhitze steht Nordrhein-Westfalen noch bevor – aber dann wird es kühler und nasser. Ein Wetterwechsel kündigt sich an.

Am Sonntag und Montag stehen den Menschen in Nordrhein-Westfalen noch heiße Spätsommertage bevor, dann gibt es etwas Abkühlung. „Der Montag wird der letzte Tag mit Temperaturen über 30 Grad sein, dann kommt der Wetterwechsel“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag. Am Dienstag und Mittwoch werde es vergleichsweise kühl und regnerisch, dann wieder etwas wärmer.

Am Sonntag setzt sich die Spätsommerhitze der DWD-Prognose zufolge noch fort: Es werden bei heiterem bis sonnigem Wetter Temperaturen von 29 bis 33 Grad und wenig Winderwartet. Auch am Montag bleibt es demnach erstmal weiter heiter bis sonnig, mit 29 bis 32 Grad wird es erneut heiß.

Wetter in NRW: Kühler in der Nacht zu Dienstag

In der Nacht zum Dienstag ändere sich die Wetterlage, sagte die DWD-Meteorologin. Dann sei NRW nach einem Hochdruck- wieder unter einem Tiefdruckeinfluss. Kältere Luftmassen kämen von Westen her, es seien wieder Niederschläge zu erwarten. Am Dienstag werden demnach immer noch 24 bis 27 Grad erwartet. Dabei kann es zunehmend Schauer und Gewitter geben, es droht Starkregengefahr.

Auch in der Nacht zum Mittwoch kann es vielerorts regnen, lokal sind Starkregen möglich. Am Mittwoch wird es den Angaben der Meteorologin zufolge mit Höchstwerten um die 22 Grad noch ein Stück kühler. Auch an dem Tag ist Regen möglich.

Für die zweite Wochenhälfte sind die Vorhersagen laut DWD derzeit noch unsicherer. Es werde nicht mehr so heiß wie an diesem Wochenende, es bleibe eher im warmen Bereich, sagte die Meteorologin. Es sehe auch nach weniger Niederschlägen aus als am Dienstag und Mittwoch.

In den letzten Jahren oft 30-Grad-Tage im September

In den vergangenen zehn Jahren seien heiße Tage mit mehr als 30 Grad im September recht regelmäßig aufgetreten, sagte die Meteorologin. Davor seien sie deutlich seltener vorgekommen. Die längste Folge an heißen Septembertagen habe es bisher im Jahr 2016 gegeben. (dpa)

