Ökologisch wertvolle Marihuanaplantage vor Gericht

Essen Sie hatten bei ihrer Marihuanaplantage an fast alles gedacht, nur nicht an den Besuch der Polizei. Jetzt sitzen die Gelsenkirchener vor Gericht.

Professionell hatten die Hobby-Gärtner die Marihuanaplantage geplant und aufgebaut, aber dass ein kleiner Tipp die Polizei auf ihre Spur führt, das gehörte nicht zum Plan. Seit Mittwoch müssen sich zwei Gelsenkirchener wegen bewaffneten Drogenhandels vor dem Essener Landgericht verantworten. So richtig räumen sie ihre Verantwortung für die Geschäftsidee aber nicht ein.

Auf den ersten Blick wirken Matthias M. (40) und Kevin S. (27) keineswegs wie klassische Drogendealer. Eher wie bodenständige Gelsenkirchener, die mit beiden Beinen im Leben stehen.

Drogen vom Keller bis zum Dachgeschoss

Aber was da in Buer der lukrativen Ernte diente, hätte auch im illegalen Milieu Anerkennung gefunden. Vom Keller bis zum Dachgeschoss war das Haus voller Drogen, auch der Garten diente Anbau und Verkauf. Selbst an den nachhaltigen Öko-Kreislauf hatten die Betreiber der Plantage gedacht. Denn Reste der abgeernteten Marihuanapflanzen entdeckte die Polizei auf dem Komposthaufen. Ökologisch wertvoll.

Es muss selbst für gestandene Polizisten ein Glücksgefühl gewesen sein, als sie das Wohnhaus in Buer durchsuchten. Am 14. Juni vergangenen Jahres hatten sie den Tipp bekommen, dass im Keller des Hauses Marihuana angebaut werde. Unauffällig wollten sie den Hinweis überprüfen und entdeckten bereits im Garten typische Hanfpflanzen.

Beamte kamen durch den Garten

Mit diesen Informationen bekam die Polizei einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss und rückte am 3. September an. Auf ihr Schellen hin blieb die Türe erst einmal zu. Über den Garten verschafften sich die Beamten dennoch Zutritt und stießen im Erdgeschoss auf Kevin S., der angab, gerade zu renovieren.

Danach sah es zwar nicht aus, dafür entdeckten die Beamten sofort Marihuana, Verpackungsmaterial, einen Notizzettel mit einer Buchhaltung für Drogenverkäufe und Schusswaffen - außerdem 202 Schachteln unverzollter Marlboro.

Polizei scharfe Schusswaffe übergeben

Weiter ging's nach oben. Dort hatte sich Matthias M. mit Hund und scharfer Schusswaffe verschanzt, weil er nicht ganz so rechtstreuen Besuch erwartet hatte. Bereitwillig übergab er den Beamten die Waffe.

Es sprudelt nur so heraus aus der 37 Jahre alten Kripobeamtin, die von der XXV. Essener Strafkammer als Zeugin gehört wurde. Denn weiter ging es in den Keller, wo in zwei Räumen 69 Marihuanapflanzen reiften. Düngemittel, Licht, selbst Kohlefilter an den Fenstern, damit kein verräterischer Geruch nach außen drang - es fehlte kaum etwas.

Schließlich der Garten mit Häuschen, die offenbar dem Portionieren und Verkauf dienten. Und jede Menge Waffen, was die Mindeststrafe für den Drogenhandel auf fünf Jahre anheben könnte. Noch drei Tage hat die Kammer geplant.