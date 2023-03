Offenbar Sabotage: Strommast bei Garzweiler umgeknickt

Eine Strommast-Stütze am Tagebau Garzweiler weist eine Beschädigung auf. Die Polizei ermittelt. Tagebaubetreiber RWE vermutet, dass der Mast bewusst beschädigt und zum Einsturz gebracht werden sollte. Foto: -/RWE/dpa

Erkelenz. Die Polizei ermittelt: Eine "Einwirkung Dritter" sei wahrscheinlich. Bei einem Totalausfall wäre die Wasserversorgung Grevenbroichs gefährdet.

Auf dem Gelände des Tagebaus Garzweiler ist ein rund 80 Meter hoher Strommast eingeknickt. Der Betreiber RWE geht davon aus, dass der Mast „bewusst beschädigt und zum Einsturz gebracht werden sollte“. Ein RWE-Sprecher sagte: „Sollte es Sabotage auf die kritische Infrastruktur gewesen sein, verurteilen wir das aufs Schärfste.“ Die Polizei bestätigte, dass „die Einwirkung Dritter wahrscheinlich“ sei. Nach Angaben des Unternehmens versorgt der Mast den Tagebau mit Strom.

Nach dpa-Informationen wäre bei einem Ausfall der Stromleitungen auch ein Wasserwerk betroffen gewesen. „Da die Stromversorgung stabil ist, ist auch die Wasserversorgung von Grevenbroich durch das von RWE betriebene Wasserwerk Fürth nicht gefährdet“, sagte der RWE-Sprecher auf Anfrage.

Zur Sicherheit Stromkreise abgeschaltet

Zur Sicherheit seien zwei der vier über den Mast laufenden Stromkreise abgeschaltet worden. Der Tagebau Garzweiler sei aber weiter in Betrieb: „Auch die Kraftwerke können weiterarbeiten.“ Ein Mitarbeiter hatte laut RWE den eingeknickten Mast am Freitagnachmittag entdeckt und die Polizei alarmiert. Fachleute verankerten und sicherten den Mast demnach in der Nacht zu Samstag, die Polizei nahm vor Ort Ermittlungen auf. Auf einem Foto vom Tatort ist zu erkennen, dass Schrauben gelöst und Metallteile offensichtlich abgesägt wurden. (dpa)

