Geöffnete Freibäder im Ruhrgebiet – hier gibt es Abkühlung

Essen. Temperaturen von 30 Grad und mehr locken aktuell ins Freibad. Eine Übersicht für das Ruhrgebiet, wo Freibäder schon im Mai geöffnet haben.

Schon der Mai zeigt sich im Ruhrgebiet von seiner schönsten – und wärmsten – Seite, in dieser Woche geht es bis an die 30 Grad-Marke. Zeit für eine Abkühlung, doch welche Freibäder haben schon geöffnet?

Wir bieten eine Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Da die Öffnung häufig auch vom Wetter abhängt, lohnt vor dem Besuch ein Blick auf die Homepage des jeweiligen Bades. Außerdem wirken sich weiterhin auf das nasse Vergnügen aus.

Offene Freibäder in Dortmund und Bochum: Hier gibt es Abkühlung

In Dortmund dachte Sportwelt-Chef Jörg Husemann im März noch darüber nach, die Bäder mit kälterem Wasser zu öffnen. Die stark gestiegenen Gaspreise durch den Krieg in der Ukraine stellen die Verantwortlichen nämlich vor folgende Rechnung: Für 24 Grad Wassertemperatur werden aktuell 1000 Euro Heizkosten fällig – pro Tag. Wie die Stadt jetzt verfährt, lesen Sie in der Übersicht zu Preisen, Terminen und Temperaturen. Folgende Bäder sind geöffnet/planen Öffnungen:

Freibad Wellinghofen: geöffnet

Freibad Volksbad: geplant 21. Mai

Naturfreibad Froschloch: geplant 22. Mai

Freibad Hardenberg: Juni

In Bochum , denn die Bäder standen teilweise auf Grund von Renovierungsarbeiten nicht zur Verfügung. Jetzt kann draußen geplanscht werden, wobei der städtische Betreiber Wasserwelten mit Blick auf die Wetterverhältnisse erklärt: „Innerhalb der Freibadsaison entscheiden wir 48 Stunden vorher, welchen Badbereich wir öffnen.“

Freibad Langendreer: geöffnet

Freibad Werne: geöffnet

Freibad Südfeldmark: geplant 28. Mai

Freibad Hofstede: geplant 28. Mai

Freibad Linden: geplant 28. Mai

Offene Freibäder in Essen und Duisburg: Hier gibt es Abkühlung

Ausbaufähig ist das Freibad-Angebot in Essen, lediglich das Grugabad in Rüttenscheid, das Kombibad Oststadt sowie das Dellwiger Bad empfangen draußen Gäste. Grund für die Flaute sind aber weniger Corona oder hohe Kosten, sondern der Personalmangel. . Nicht ganz Freibad, aber dennoch wieder geöffnet: .

Grugabad: geöffnet

Freibad Dellwig: geöffnet

Bad und Sport Oststadt: geöffnet

Freibad Steele: wegen Hochwasserschäden bis auf Weiteres geschlossen

Seaside Beach: geöffnet

In Duisburg lockt der Süden mit Freibadspaß, bereits seit vergangene Woche ist Abkühlung möglich. Darüber hinaus gibt es ein . Homberg und Walsum sind weitere Anlaufstellen, .

Freibad Homberg: geöffnet

Allwetterbad Walsum: geöffnet

Freibad Wolfssee: geöffnet

Freibad Großenbaum: geöffnet

Freibad Kruppsee: geöffnet

Weitere Freibäder im Ruhrgebiet: Hier gibt es Abkühlung

Herne :

: Gelsenkirchen :

: Mülheim :

: Bottrop :

: Witten :

: Hattingen :

: Velbert :

: Gladbeck:

Eine Karte der Freibäder und Badeseen im Ruhrgebiet gibt es außerdem hier, die Öffnungszeiten können allerdings abweichen.

