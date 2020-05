Pfingstwochenende bietet Ausflugswetter mit bis zu 25 Grad

Essen. Viel Sonne, kein Regen: Das Wetter an Pfingsten wird früh-sommerlich. An Pfingstmontag steigen die Temperaturen gar in sommerliche Dimensionen.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet am Pfingstwochenende bestes Ausflugswetter. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge klettern die Temperaturen am Samstag und Sonntag im bevölkerungsreichsten Bundesland auf bis zu 24 Grad. An Pfingstmontag werden an Rhein und Ruhr und im Münsterland sogar Tagestemperaturen von 25 bis 27 Grad erwartet.

Eine Radtour mit zehn Leuten? Die jüngsten Lockerungen in Sachen Corona-Schutzverordnung machen sie an Pfingsten möglich. Das Wetter sowieso: "Von Regen ist am Wochenende keine Spur", sagt eine Meteorologin beim DWD in Essen auf Nachfrage.

Aber Wolken wird es geben, immerhin: Am Samstag können erste Quellwolken aufziehen, das Wetter bleibe aber freundlich. Am Pfingstsonntag können vor allem in Westfalen und Ostwestfalen Wolken aufziehen. Es soll aber auch an diesem Tag trocken bleiben. Möglich, dass die Sonne an Pfingstsonntag durch hoch liegenden Wolken etwas gemindert wird.

Bodenfrost in Eifel und Sauerland

Bereits am Donnerstag und Freitag rechnet der DWD mit frühsommerlichem Wetter bei Temperaturen deutlich über 20 Grad. In der Nacht zu Freitag sinken die Temperaturen auf bis zu 5 Grad, in der Eifel und dem Sauerland wird vor Bodenfrost gewarnt: In Muldenlagen können die Temperaturen auf bis zu Minus 1 Grad sinken.

Regen zeichne sich frühestens in einer Woche ab, heißt es beim DWD. Möglicherweise gibt es ab dem Donnerstag nach Pfingsten erste Schauer. So weit voraus seien die Wettermodelle, mit denen Wetterkundler in die Zukunft schauen, aber noch sehr ungenau. (Red./mit dpa)