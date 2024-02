In Arztpraxen in NRW kann es am Donnerstag zu Einschränkungen und längeren Wartezeiten kommen.

Essen Am Donnerstag werden Arztpraxen in NRW bestreikt. Vereinzelt sind Schließungen möglich. Diesmal protestieren nicht die Ärzte.

Patientinnen und Patienten müssen sich am Donnerstag, 8. Februar, auf längere Wartezeiten und andere Einschränkungen in Arztpraxen in NRW einstellen. Hintergrund ist ein bundesweiter Streik der Medizinischen Fachangestellten (MFA) für mehr Gehalt und Anerkennung ihres Berufs.Zu dem Protest hat der Verband medizinischer Fachberufe erstmals in seiner Geschichte deutschlandweit rund 330.000 Fachangestellte aufgerufen.

Der Aufruf richtet sich an alle Arzthelferinnen und Auszubildenden, die in Ein­rich­tungen der ambulanten Versorgung tätig sind. Zur zentralen NRW-Kundgebung in Dortmund erwartet der Verband über 100 Teilnehmende. Bislang liegen dem Berufsverband rund 300 Anmeldungen zum Warnstreik vor - allerdings meldeten sich erfahrungsgemäß nur ein Teil an und die Situation sei „im Moment sehr dynamisch“, so eine Sprecherin. Auch Praxisschließungen sind vereinzelt nicht auszuschließen.

Weniger als 2800 Euro im Monat: „Kein eigenständiges Leben möglich“

Die Fachkräfte fordern, dass ihre Gehälter an die aktuellen Kostenentwicklungen angepasst werden. „Wir haben unsere Bedürfnisse immer in den Hintergrund gestellt und zuerst an andere gedacht“, sagte Cindy Schüren, Landesvorsitzende des Berufsverbandes medizinischer Fachberufe. „Jetzt ist es an der Zeit, auch an uns zu denken, laut zu werden und gemeinsam für bessere Gehälter zu kämpfen. Wir kämpfen auch darum, dass unser Beruf nicht ausstirbt.“ Mit durchschnittlich 2.778 Euro Vollzeit-Bruttoentgelt sei ein eigenständiges Leben nicht möglich, so der Berufsverband.

Wir kämpfen auch darum, dass unser Beruf nicht ausstirbt. Cindy Schüren - Landesvorsitzende des Verbandes medizinischer Fachberufe

Konkret fordern die Medizinischen Fachangestellten für Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger einen Bruttostundenlohn von 16,50 Euro. Damit sollen sie mit einjährig ausgebildeten Pflegekräften gleichziehen. Für die erfahrenen und weitergebildeten MFA sind Gehälter gefordert, „die die übertragene Verantwortung und die erworbenen Qualifikationen widerspiegeln“, wie es aus dem Verband hieß. Konkrete Angaben dazu gibt es nicht.

Der Streik wird von Hausärzten unterstützt. Monika Baaken, Sprecherin des Hausärzteverbands Nordrhein, sagte, dass die MFA, die man früher despektierlich „Sprechstundenhilfe“ nannte, ein wichtiger Bestandteil der Praxen und ihre Forderungen nachvollziehbar seien. „Sie organisieren, planen, sind in der Behandlung und sie sind die ersten Ansprechpartner für Patienten, die mit möglichen Viren in die Praxis kommen.“Die Belastung sei hoch.

Tarifverhandlungen seit Oktober: Gewerkschaft weist Arbeitgeberangebot zurück

Mit dem Streik will die Gewerkschaft in den laufenden Tarifverhandlungen mit der Arbeitgeberseite grundlegen­de Verbesserungen durchsetzen. Die Gespräche laufen seit Oktober 2023 mit der „Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbedingungen der Arzthelferinnen / Medizinischen Fachangestellten“ (AAA). Die Arbeitgeberseite hat ein Gesamtpaket von 5,5 Prozent Lohnerhöhung angeboten.

Den Fachangestellten reicht das nicht aus. Sie ärgern sich insbesondere, dass Beschäftigte mit 17 Jahren Berufserfahrung lediglich 0,1 % mehr Lohn erhalten sollen. Am 8. Februar findet die nächste Verhandlungsrunde statt.

Erst im November und Ende Dezember hatte es Proteste in Arztpraxen gegeben. Anlass dort waren Forderungen der Ärztinnen und Ärzte selbst nach besseren Arbeitsbedingungen.

