Dortmund/Gelsenkirchen. Das Weihnachtssingen in Fußball-Stadien ist nicht mehr Trend sondern Tradition: Zehntausende nahmen auf Schalke und in Dortmund teil.

Schalke und Dortmund: So schön war das Weihnachtssingen

Hosianna, Hunderttausend! So viele sind es gewesen, die am Wochenende Weihnachtslieder anstimmten in den beiden größten Stadien des Ruhrgebiets. Nun würden Schalker und Borussen nicht zusammen singen, so weit geht der Weihnachtsfriede nicht. Und doch haben die Fußballfeinde zum Fest der Liebe dieselben Lieder. Oh, ihr Fröhlichen!

Die Augen zum Himmel, weil der Text über den Videowürfel läuft. Das ist das Stadion auf Schalke am Samstag, 30.198 „Freunde, die zusammenstehen“, die Nordkurve gehört dem Chor, die blauen Mützen sind schnell ausverkauft.

Chor- statt Torjubel im Dortmunder Stadion

Die Augen gesenkt, weil die Verse heute die einzigen sind, die auf dem Rasen stehen, wichtig ist wie immer auf’m Platz. Das ist das Stadion in Dortmund am Sonntag, 68.000 kommen, schon wieder mehr als im Jahr zuvor. Die Südtribüne steht dicht gedrängt, die Mützen sind schwarz-gelb, viele Pullover auch. Und nach jedem Lied klingt Tor-, nein, Chorjubel. „Alle Jahre wieder“, das kann man jetzt schon sagen; „Leise rieselt der Schnee“ stimmt wie meistens nicht.

In Gelsenkirchen liegt das Tor ergeben vor der Bühne mit ihrem königsblau geschmückten Weihnachtsbaum. Es singen Popstar Nico Santos und 13 Chöre. In Dortmund flackern statt der Werbung gelbe Noten und Sterne über die Bande. Es singen Joy Denalane und Joris.

Viele Kinder sind beim Weihnachtssingen

Hüben wie drüben riecht es nach Glühwein und Kakao und nicht wie sonst nach Bier, viele Kinder sind da, warm eingepackt und mit großen Augen: Weihnachtssingen ist nur für die Eltern weniger aufregend als Fußball, wo die Kleinen sonst noch nicht hindürfen. Handy-Taschenlampen leuchten, auf Schalke machen sie eine Lichterkette, besser: eine -welle daraus, beim BVB glitzern die Menschen selbst: Ein Sponsor hat Blinklichter auf jeden Sitz gelegt. Und selbst zu „O Tannenbaum“ wird geschunkelt.

Beim Weihnachtssingen auf Schalke machten auch viele Kinder mit. Foto: Ralf Rottmann

In Herne-West wie Lüdenscheid-Nord, je nach Perspektive, hat der Fan Fantasie: bindet sich Lichterketten um und blinkende Elche auf den Kopf, legt um die Beine eine wärmende Decke und um den Hals den Schal des Vereins. Die Farbwahl geht nur in Ausnahmefällen schief: Weihnachten ist nun mal rot, die gemeine Nikolausmütze auch, dass aber Kinderliedermacher Volker Rosin auf Schalke im gelben Anorak aufläuft, nimmt man dort nicht hin.

Das Dortmunder ist das größte Weihnachtssingen Deutschlands

Beim zweiten Auftritt muss der Düsseldorfer die Jacke ausziehen, was nichts macht, wenn man darunter einen Weihnachts-Eisbär-Pulli trägt (der Geigerin hat man den farblichen Fauxpas indes noch verziehen). Das Dortmunder ist das größte Weihnachtssingen Deutschlands, der Signal-Iduna-Park ist ausverkauft, aber sie jauchzen und frohlocken inzwischen ja fast überall, mancher sogar erst am Vorweihnachtsabend: In Aachen ist der Tivoli schon ausverkauft, Düsseldorf hat noch Karten, in Köln singen sie und in Leverkusen (am Spieltag, aber die Werkself spielt auswärts), allerdings heißt es im Rheinland „Loss mer Weihnachtsleeder singe“.

Was bei Union Berlin 2003 schon anfing, damals noch heimlich und bei Kerzenschein am Mittelkreis, ist vom Trend zur Tradition gewachsen: Ihr Sängerlein kommet, im Advent wird in den Fußball-Tempeln gesungen. Alte Weihnachtslieder, neuere, amerikanische auch („We Wish You a Merry Christmas“, „Rudolph the Red Nosed Reindeer“), die sie beide in dasselbe Medley packen, und solche, die eigentlich keine sind: „Leuchte auf, mein Stern, Borussia!“ hat Herz und wenigstens ein Himmelslicht im Titel, in Gelsenkirchen der Steiger sein „helles Licht bei der Nacht“, was ja auch bedingt weihnachtlich klingt, wenn man will.

Olaf Thon liest die Weihnachtsgeschichte

Dieses Steigerlied übrigens wird in der Arena im Stehen gesungen und auf der Bühne von sehr kleinen Kindern: Eine Kita erscheint aus Hamm, in Bergmannshemden bis zum Knie, sie kann das ganze Lied auswendig und schmettert auch die siebte Strophe. Da geht es um „Arsch“ und „Schnaps“, aber in der Weihnachtsgeschichte, die Olaf Thon vorliest, kommen auch Reime mit Bier und Whiskey vor.

Knapp 40 Kilometer weiter östlich liest Schauspieler Wotan Wilke Möhring, dafür singt Daniel Danger, Deutschlands angeblich irrster Moderator: „Santa, bring den Glühwein ran, heute Abend sind wir alle stramm.“ Stimmung! Aber auch ganz ohne Alkohol: „Have Yourself a Merry Little Christmas“, stimmt Joris in Dortmund an, „Hab‘ ein fröhliches kleines Weihnachten!“. Aber, das gilt für beide: Das war schon ein ziemlich großes Weihnachten!