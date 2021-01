Schnee bis ins Flachland – Wetterdienst warnt vor Glätte

NRW. Es wird kälter in NRW: Auch in tiefen Lagen kann es schneien. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor glatten Straßen. Schon morgens gab es Unfälle.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in NRW vor Glätte durch Schnee und überfrierende Nässe. Vor allem Ostwestfalen und das Sauerland seien betroffen, teilte der DWD am Mittwochmorgen mit.

In Ostwestfalen kam es in der Nacht und am Morgen zu mehreren Glätteunfällen: In Bielefeld verlor der Fahrer (22) eines Streufahrzeugs auf glatter Straße die Kontrolle – der Wagen kippte auf die Seite. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Im Kreis Warendorf wurden bei vier Unfällen fünf Menschen verletzt – bei zwei der Unfälle überschlugen sich die Autos.

Auch in Hagen, Kleve, Mettmann, Hamm und Mönchengladbach hat es laut Polizei vereinzelt Unfälle gegeben. Meist habe es sich dabei um kleinere Blechschäden gehandelt. Die Polizei in Münster teilte mit, dass es besonders im Kreis Steinfurt Probleme mit Straßenglätte gegeben habe. In Wesel sei am Morgen bei einem Unfall eine Person leicht verletzt worden.

Es wird etwas kälter – und kann weiter glatt sein

Am Mittwoch kann es laut DWD östlich des Rheins Schneeschauer sowie stürmische Böen geben. Die Höchsttemperaturen liegen bei 3 bis 6 Grad, im Bergland 1 bis 3 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag kühlt es auf -1 bis -5 Grad ab. Es droht Glätte. Östlich des Rheins kann es schauern: In den tiefen Lagen könne bis zu vier Zentimeter Neuschnee fallen.

Am Donnerstag ist es meist trocken bei Höchstwerten von 0 bis 3 Grad. In der Nacht zum Freitag kann es gebietsweise glatt werden bei Tiefstwerten von -3 bis -6 Grad – im Bergland sogar bis -8 Grad. Zum Wochenende hin bleibt es ähnlich. (mit dpa)

+++ Nachrichten direkt ins Postfach: Hier können Sie sich für unsere kostenlosen Newsletter anmelden! +++