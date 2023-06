Sicherheit am Flughafen Düsseldorf: Drohen lange Schlangen?

In den Sommerferien wird es voll am Düsseldorfer Flughafen: Müssen Passagiere auch dieses Jahr wieder lange Schlangen fürchten?

Essen. Im Sommer 2022 sorgten Personalprobleme am Sicherheitscheck des Düsseldorfer Flughafen für lange Schlangen. Wie sieht es dieses Jahr aus?

Im Sommer 2022 haben Passagiere teils Stunden auf den Sicherheitscheck am Düsseldorfer Flughafen gewartet.

Wie sehen die Planungen des Flughafens Düsseldorf für die Sommerferien 2023 aus?

Schlangen durch das gesamte Terminal am Düsseldorfer Flughafen, Chaos zu den Stoßzeiten: Im vergangenen Jahr sorgte der Düsseldorfer Flughafen in den Sommerferien vor allem rund um die Sicherheitskontrollen negative Schlagzeilen. Was können Passagiere in diesem Jahr erwarten? Die Bundespolizei spricht von einem Plus an Personal, Verdi-Sprecher Özay Tarim von "Flickschusterei". Lesen Sie hier: Ferienstart Düsseldorf Flughafen: So fliegen Sie ohne Stress

Sicherheit am Flughafen Düsseldorf: "De facto mehr Personal zur Verfügung"

Teils über mehrere Stunden standen Passagiere im Sommer 2022 in der Schlange. Trotz früher Anreise verpassten Urlauber ihren Flug in die Sonne. Der Grund damals: zu wenig Personal an den Sicherheitskontrollen. "De facto wird mehr Sicherheitspersonal zur Verfügung stehen", teilt die Bundespolizei auf Nachfrage mit. Lesen Sie hier: Nato-Übung: Flughafen Düsseldorf erwartet Verspätungen

In den Sommerferien wird es voll am Düsseldorfer Flughafen: Müssen Passagiere auch dieses Jahr wieder lange Schlangen fürchten? Foto: Kai Kitschenberg/FUNKE Foto Services

Die Bundespolizei habe das Innenministerium überzeugen können, "trotzalledem und rein vorsorglich", zwei weitere Sicherheitsdienstleister am Flughafen einzusetzen. Als absolute Notlösung "stünden Einsatzkräfte der Bundespolizei bereit, um die Prozesse der Personen- und Handgepäckkontrollen flankierend zu unterstützen".

Sicherheit am Flughafen Düsseldorf: Verdi sieht Sorge bestätigt

Verdi-Sprecher Özay Tarim zeigte sich über diesen weiteren Sicherheitsfirmen überrascht. Er sieht darin "die Bestätigung unserer Sorge, dass die Personalentwicklung so schlecht vorangeschritten ist, dass das Unternehmen Deutscher Schutz- und Wachdienst aus eigener Kraft die Aufgabe nicht stemmen kann." In den Stoßzeiten würden 80 bis 100 Kräfte fehlen. "Diese Lücke wollen sie jetzt schließen", sagt Tarim. "Es ist erschreckend, dass wir ein Jahr später wieder vor dem selben Problem stehen." Auch interessant: Militär-Übung im Juni: Flugreisenden droht böse Überraschung

Verdi-Sprecher Özay Tarim sieht seine Befürchtungen bestätigt. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Der Deutsche Schutz- und Wachdienst hat der Bundespolizei "versichert, dass sie über ausreichend Personal verfügen, um auch besondere Einsatzspitzen, sogenannte "Peaks", ohne massive Auswirkungen auf die Wartezeiten bewältigen zu können".

Die Bundespolizei sei zuversichtlich, dass sich die Wartezeiten in einem vertretbaren Rahmen bewegen werden. "Der zurückliegende Osterreiseverkehr ist hierfür ein entsprechender Beweis." Hintergrund: Flughafen Düsseldorf verwirft Pläne für

Flughafen Düsseldorf freut sich auf viele Gäste

"Wir freuen uns auf die vielen Fluggäste", teilt ein Sprecher des Flughafens Düsseldorf mit. Das Unser „Off-Block“-Programm für stabilere Passagierprozesse habe sich bewährt. "Gerade Pfingsten war hierfür ein guter Gradmesser". Hier lagen die Passagierzahlen nach Angaben des Flughafens recht nah an den Erwartungen für die Sommerferien.

