Starkregen setzten in mehreren Städten im Ruhrgebiet in der Nacht zu Donnerstag (17. August) Straßen und Gebäude unter Wasser. In Gelsenkirchen konnte sich die Feuerwehr zum Teil nur in Schlauchbooten bewegen. Eine Wohnsiedlung in Essen, die in einer Senke liegt, lief mit Wasser voll.