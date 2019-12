Symbolbild. Eine technische Störung in einem Stellwerk in Wuppertal wirkte sich am Montag weiträumig auf den Bahnverkehr.

Wuppertal/Essen. Technische Störungen in Wuppertal haben am Montagmorgen Probleme im Bahnverkehr ausgelöst. In Solingen gab es zudem eine Weichenstörung.

Wuppertal: Defekt in Stellwerk stört Bahnverkehr für Stunden

Eine Störung in einem Stellwerk in Wuppertal-Vohwinkel hat am Montagmorgen für bis in den Vormittag Probleme im Bahnverkehr ausgelöst. Betroffen war der Bahnverkehr bis ins Ruhrgebiet und ins Rheinland.

Seit etwa fünf Uhr war der Zugverkehr auf den Linien S9 (Haltern-Essen-Wuppertal) und RE 4 (Aachen-Düsseldorf-Wuppertal-Dortmund) gestört; Züge musste im Bereich Wuppertal-Vohwinkel besonders langsam fahren. Zudem war auf der S-Bahnstrecke Langenberg-Vohwinkel nur ein Gleis befahrbar.

Später betraf die Störung vor allem die Verbindung Wuppertal-Düsseldorf und dort vor allem die S-Bahn-Linien S5/S8, teilte die DB mit. Gegen 11.20 Uhr meldete die Bahn, dass die Störung am Stellwerk behoben sei.

Bahn-Verkehr in Solingen Hbf war durch Weichenproblem gestört

Verspätungen gab es bis in den Vormittag auch auf der S-Bahn-Linie S1 (Solingen-Dortmund), teilte die DB mit. Grund war eine Weichenstörung in Solingen Hbf. Gegen 10.45 Uhr meldete die Bahn, die Störung sei behoben.

Für aktuelle Informationen zum Fahrplan verweist die Bahn unter anderem auf ihren Twitter-Kanal DB Regio NRW.

Die Eurobahn weist auf Zug-Ausfälle oder andere Einschränkungen auf verschiedenen Linien hin, unter anderem wegen Baustellen und wegen Streikmaßnahmen der Eisenbahnergewerkschaft EVG. Nähere Informationen gibt es hier. (dae)