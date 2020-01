Essen. Nach vier Wochen Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft EVG und der Eurobahn gibt es Sondierungsgesprächen. Bahn-Pendler spüren die Auswirkungen.

Eurobahn: NRW-Streik führt zu Einschränkungen im Bahnverkehr

Der Tarifstreit zwischen der Eisenbahngewerkschaft EVG und dem privaten Bahnbetreiber Keolis/Eurobahn geht in die nächste Runde: Sondierungsgespräche am heutigen Montag machen Hoffnung auf ein baldiges Ende des Arbeitskampfes, der für viele Zugausfälle gesorgt hatte. Bereits vergangene Woche meldete die Eurobahn vereinzelte Zugausfälle und andere Einschränkungen für Bahnreisende. Betroffen sind alle Linien, die das Unternehmen in NRW betreibt.

Fronten sind verhärtet

Die Fronten haben sich in der Auseinandersetzung unterdessen verhärtet: „Unsere Forderungen sind nach wie vor nicht erfüllt“, teilte der EVG-Vorsitzende Torsten Westphal am Donnerstag mit. Er warf Keolis vor, das jüngste Angebot des Bahnunternehmens sei eine „Mogelpackung“. Westphal warnte: „Je länger dieser Konflikt noch dauert, umso drastischer werden die Auswirkungen sein“.

Weil Beschäftigte auch der Eurobahn-Werkstatt in Hamm-Heessen streiken, fahren Züge auf nahezu allen insgesamt 13 Regionalexpress- oder Regionalbahn-Linien der Eurobahn kaum mehr in der gewohnten „Doppeltraktion“ mit zwei Zugteilen. Dadurch wird es für Reisende unter Umständen eng an Bord.

EVG fordert für Eurobahn-Beschäftigte mehr Geld

Vor allem Bahnutzer in Ostwestfalen bringen die Auswirkungen des Streiks bereits seit mehreren Wochen Probleme. Zum Ferienende verkehren die Linien RB 59 (Dortmund-Soest), RB 89 (Münster-Paderborn) und RB 65 (Münster-Rheine) auch weiterhin im Stunden- statt im Halbstundentakt. Die Teuto-Bahn RB 66 fällt weiter aus, die Eurobahn verweist auf einen Schnellbus, der als Schienenersatzverkehr zwischen Münster und Osnabrück fährt.

Die RE 78 wird ebenfalls unter der Woche und am Wochenende nicht verkehren. Fahrgäste werden gebeten, zwischen Bielefeld und Minden auf die Linien RE 6 und RE 70 auszuweichen. Zwischen Minden und Nienburg hat die Eurobahn einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Streik begann bereits am 4. Dezember

Am 4. Dezember hatte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ihren Streik bei der Eurobahn gestartet. Die EVG fordert fordert für die Beschäftigten 7,5 Prozent mehr Geld, Zeitguthabenkonten sowie eine betriebliche Altersvorsorge.

Von der Eurobahn-Geschäftsleitung gebe es nach wie vor kein verhandlungsfähiges Angebot, teilte EVG-Bundesgeschäftsführerin Cosima Ingenschay zuletzt am 27. Dezember mit. Der Streik werde so lange fortgesetzt, bis die Geschäftsführung von Keolis die Voraussetzungen für weitere Verhandlungen schaffe, so Ingenschay. (dae/mit dpa)

Aktuelle Informationen zur Verkehrslage bei der Eurobahn finden sich hier.