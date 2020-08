Konzert in Düsseldorf soll stattfinden: Land stimmt zu

Das für den 4. September in Düsseldorf geplante Großkonzert hat für viele Diskussionen zwischen der Stadt Düsseldorf und dem Land NRW gesorgt. Nun haben sich beide Seiten geeinigt: Das Konzert soll stattfinden, Sarah Connor und Co. dürfen auftreten.

Findet es statt oder wird es trotz laufendem Vorverkauft doch abgesagt? Das in Düsseldorf vor 13.000 Zuschauern geplante Großkonzert am 4. September (Freitag) hat für Diskussionen gesorgt. Während Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) die Pläne zuletzt verteidigte, bezeichnete NRW-Ministerpräsident Armin Laschet das Konzert als „kein gutes Signal“. Nun haben sich die Stadt Düsseldorf und das Land NRW auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt: Die Landesregierung hat grünes Licht für das Konzert gegeben. Eine endgültige Entscheidung soll aber erst am 31. August fallen. Auftreten sollen unter anderem der Rocker Bryan Adams und die Sängerin Sarah Connor.

Denn eine Einschränkung gibt es: Wie der WDR berichtet, dürfen die Infektionszahlen einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Dementsprechend wollen die Stadt Düsseldorf und das Land NRW bis Ende August abwarten, wie sich die Corona-Zahlen entwickeln. Wie hoch dieser Grenzwert ist, ist noch nicht bekannt.

SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty warf Ministerpräsident Armin Laschet vor, unnötig Verwirrung gestiftet zu haben: „Das kommt davon, wenn man die Corona-Schutzverordnung, die man selbst erlassen hat, nicht kennt. Wer selbst den Rechtsrahmen schafft, darf sich nicht beschweren, wenn davon auch Gebrauch gemacht wird“, sagte Kutschaty der WAZ.

Angesetzt ist das Großkonzert mit bis zu 13.000 Zuschauern im Fußballstadion Merkur Spiel-Arena. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hatte offiziell erst vergangenen Freitag von den bereits von der Stadt abgesegneten Plänen erfahren, als der Veranstalter das Konzert per Pressemitteilung öffentlich machte. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte umgehend rechtliche Zweifel angemeldet.

Konzert in Düsseldorf soll stattfinden: Regierung war ernsthaft verstimmt

Zudem war die Regierung ernsthaft verstimmt. „Dass ein lokales Gesundheitsamt in dieser Lage eine Veranstaltung dieser Größenordnung im Alleingang genehmigt, hat mich als Gesundheitsminister nachhaltig irritiert“, hatte Laumann erklärt.

Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) verwies darauf, dass das Hygienekonzept der Coronaschutz-Verordnung des Landes entspreche. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte Geisel indirekt Profilierungsversuche vorgeworfen. Wenige Tage nach dem geplanten Konzert sind am 13. September in NRW Kommunalwahlen - auch in Düsseldorf steht dann die Oberbürgermeister-Wahl an.

Veranstalter Marek Lieberberg („Rock am Ring“) hatte das Konzert „Give Live A Chance“ getauft. „Wir machen die Tür auf für die Renaissance der Live-Musik, der wir mit diesem Konzert endlich die verdiente Chance zum Neustart geben“, hatte er vergangene Woche erklärt. Sarah Connor und Rea Garvey hatten bei Facebook auf die desolate wirtschaftliche Lage der Beschäftigten in der Konzertbranche hingewiesen.

Streit um Großkonzert in Düsseldorf: Stadt und Land einig

Nach Angaben des Veranstalters wurden mittlerweile bislang etwas mehr als 3000 Tickets für das Großkonzert verkauft. „In Anbetracht der Lage“ sei man mit dem Vorverkauf zufrieden, erklärte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Man müsse in diesem Zusammenhang auch erwähnen, dass die Abwicklung eines Tickets wesentlich länger benötige, da eine Registrierung erforderlich sei.

Im Stadion selbst soll es Sitzplätze in den Rängen und im Innenraum geben. Gruppen dürfen bis zu vier zusammenhängende Plätze buchen - zu den nächsten gilt Mindestabstand. Die Imbissstände sind geschlossen, damit sich dort keine Schlangen bilden. Getränke oder Snacks werden von „Läufern“ an den Plätzen serviert. Das städtische Gesundheitsamt hatte das Konzept als zuständige Behörde genehmigt. Der die Fußball-Arena wird von der städtischen Veranstaltungstochter D.Live betrieben.

Konzert in Düsseldorf soll stattfinden: Auch die Commerbank-Arena in Frankfurt war im Gespräch

Am Donnerstag wurde unterdessen bekannt, dass für das Konzert auch die Commerzbank-Arena in Frankfurt angefragt worden war. Arena-Geschäftsführer Patrik Meyer sagte „BILD.de“: „Es stimmt, dass das Konzert in Frankfurt stattfinden sollte. Wir als Stadion-GmbH hätten es auch gerne gemacht. Das Gesundheitsamt fand das Hygienekonzept gut, aber das Gesundheitsdezernat der Stadt hat das Konzert abgesagt. Das Dezernat verwies auf das allgemeine Veranstaltungsverbot.“ (tobi/ck/dpa)