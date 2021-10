NRW-Bahnverkehr nach Sturm - Vereinzelte Linien noch gestört

Nach dem Unwetter in NRW sind vereinzelt Bahnstrecken noch gesperrt.

Essen. Die beiden Sturmtiefs haben in NRW für Störungen im Regionalverkehr der Bahn gesorgt. Auf diesen Strecken gibt es Einschränkungen.

Die beiden ersten großen Herbststürme Ignatz und Hendrik haben zwar keine großen Schäden angerichtet - dafür aber viele kleine und den Bahnverkehr teils empfindlich gestört. So hatte die Deutsche Bahn am Donnerstag bereits zwischenzeitlich den Fernverkehr eingestellt. Auch der Regionalverkehr war durch das Unwetter stark eingeschränkt.

Durch viele Äste, Bäume und Gegenstände auf den Gleisen sei ein Regelbetrieb auf vielen Strecken kaum möglich, teilte die DB Regio am Donnerstag auf Twitter mit. Die Folge seien Verspätungen, Umleitungen und Zugausfälle. Auf einigen Linien hatte die Bahn den Zugbetrieb am Donnerstag ganz ausgesetzt. Die Lage hatte sich am Abend deutlich entspannt. Auf folgenden Strecken gibt es noch Einschränkungen:

Diese Regionalexpress-Strecken sind wegen des Sturms eingeschränkt

RE 4: Die Unwetterschäden zwischen Rheydt Hbf und Geilenkirchen sind nach Angaben der Bahn beseitigt. "Der Streckenabschnitt ist eingleisig befahrbar", teilt die Bahn mit. Es kann weiter zu Teilausfällen und Verspätungen kommen.

Diese Regionalbahnen sind vom Unwetter in NRW betroffen

RB 25: Die Züge zwischen Köln und Lüdenscheid sind komplett eingestellt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen der Firma Reimann zwischen Köln Frankfurter Straße und Lüdenscheid ist eingerichtet.

Die Züge zwischen Köln und Lüdenscheid sind komplett eingestellt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen der Firma Reimann zwischen Köln Frankfurter Straße und Lüdenscheid ist eingerichtet. RB 33: Der Bahnverkehr zwischen Rheydt Hbf und Geilenkirchen ist gestört. Zumindest Teile der Strecke sind wieder einseitig befahrbar.

Folgenden S-Bahn-Strecken sind betroffen

S28 zwischen Mettmann Stadtwald und Wuppertal Hbf: Unwetterschäden stören den Bahnverkehr. In der Folge kommt es zu Verspätungen. Die Strecke ist nur eingleisig befahrbar.

Weitere Einschränkungen von Bahnstrecken aufgrund des Sturms in NRW und Änderungen sind möglich. Reisende sollten sich im Online-Fahrplan oder auf den Seiten der folgenden Unternehmen informieren:

Abellio

Deutsche Bahn

Eurobahn

National Express

Nordwestbahn

