Essen. Tief „Sabine“ bringt Sturmböen bis zu Windstärke 12 nach NRW. In vielen Städten bleiben Schulen geschlossen. Die Bahn rät, Reisen zu verschieben.

Sturm „Sabine“: So bereitet sich NRW auf das Orkantief vor

Auch wenn es aktuell noch nicht danach aussieht, NRW steht sehr wahrscheinlich ein stürmisches Wochenende bevor. Der Deutsche Wetterdienst erwartet, dass Orkan „Sabine“ in der Nacht zum Montag in NRW Schäden verursacht und möglicherweise den Verkehr durcheinanderbringt. Auch Auswirkungen im Bahnverkehr seien nicht auszuschließen. Voraussichtlich wird es am Sonntagmorgen dann auch eine amtliche Unwetterwarnung geben.

#Sturm #SABINE: erste graphische Einschätzung der Sturmsituation ab Sonntag. In den rot markierten Bereichen sind schwere Sturmböen um 100 km/h wahrscheinlich, einzelne orkanartige Böen oder Orkanböen ebenfalls. Besonders in Gewitternähe muss darauf geachtet werden. /V pic.twitter.com/oOHHUMPLvU — DWD (@DWD_presse) February 7, 2020

Am Freitagvormittag postete der DWD bei Twitter eine erste Einschätzung der aktuellen Sturmsituation. Danach trifft das Unwetter am Sonntag vor allem die alten Bundesländer. NRW ist laut DWD-Prognosen ab Sonntagnachmittag betroffen, Baden-Württemberg und Bayern erst am Montag. „In den rot markierten Bereichen sind schwere Sturmböen um 100 km/h wahrscheinlich, einzelne orkanartige Böen oder Orkanböen ebenfalls“, heißt es im Tweet des Deutschen Wetterdienstes.

Das kommende Sturmtief heißt „Sabine“

In NRW wird der Höhepunkt des Orkans in der Nacht zum Montag etwa gegen Mitternacht erwartet. „Zwischen Windstärke 9 und 12 ist da alles möglich“, sagte Hussing. Er rechne mit Windgeschwindigkeiten bis zu 120 Stundenkilometern.

„Am Sonntag wird der Wind im Tagesverlauf immer mehr zunehmen.“ Bereits am Nachmittag gebe es flächendeckend Böen der Stärke 9. Auch länger anhaltenden Regen sagen die Experten voraus. Der Sturm wird voraussichtlich am Montag andauern. Die Wetterexperten rechnen tagsüber weiterhin mit schweren Sturmböen. Auch orkanartige Böen seien nicht ausgeschlossen, hieß es in einer DWD-Prognose.

Böen, Sturm, Orkan: Was die Windstärken bedeuten Böen, Sturm, Orkan- Was die Windstärken bedeuten

Zum Vergleich: Beim verheerenden Orkan Kyrill im Januar 2007 wurde die stärkste Böe in tiefen Lagen in Düsseldorf mit 145 Stundenkilometern registriert.

Straßen NRW sagt wegen Sturmwarnung A45-Baustelle im Sauerland ab

Wegen der angekündigten Sturmwarnung hat Straßen NRW die für Sonntag (9. Februar) angekündigte Baustelle auf der A45 abgesagt. Dann sollten eigentlich Autobahnbrücken zwischen dem Autobahnkreuz Olpe-Süd und der Anschlussstelle Freundenberg in Fahrtrichtung Frankfurt überprüft werden. Wann dies nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Beim Landesbetrieb werden in Südwestfalen und im Ruhrgebiet Mitarbeiter in Bereitschaft versetzt, die eigentlich für den Winterdienst parat stehen. „Zusätzlich wurde Kontakt zu den Firmen aufgenommen, die derzeit für uns die Gehölzpflege durchführen, um eventuell mit entsprechendem Gerät zum Einsatz zu kommen“, sagte Straßen NRW-Sprecherin Susanne Schlenga. Im Ernstfall würden die Mitarbeiter vor allem für die Absperrung von Straßen sorgen.

Städte warnen vor Spaziergängen unter Bäumen - Sperrungen am Kölner Dom

Während und nach dem Sturm sollen Spaziergänger auf jeden Fall Waldgebiete, Parks, Friedhöfe und Alleen meiden. Die Stadt Köln schließt etwa aus Sicherheitsgründen den Lindenthaler Tierpark, den Botanischen- und den Forstbotanischen Garten. Die neue Düsseldorfer Waldschule sagte ihren Tag der offenen Tür für Sonntag ab. Der Wildpark am Grafenberger Wald bleibt ebenfalls zu.

Um Fußgänger vor herabfallenden Teilen zu schützen, wird es am Sonntag wahrscheinlich Absperrungen rund um den Kölner Dom geben. Das teilte die Dombauverwaltung am Freitag mit. Je nach Lage könnten auch der Zugang zu Dom, Domschatzkammer und Turmbesteigung betroffen sein. Gottesdienste müssten dann entfallen. Darüber werde die Dombauverwaltung kurzfristig auf ihrer Internet-Seite informieren, hieß es.

Rheinisches Derby: Spielabsage wegen Unwetter nicht vor Sonntag

Ob die Wetterprognosen auch Auswirkungen auf den vielen Fußballbegegnungen am Sonntag hat, ist noch nicht klar und wird erst am Spieltag selbst entschieden. Das betrifft unter anderem auch das 90. Rheinische Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln.

Das Spiel wird um 15.30 Uhr angepfiffen und sei - so hieß es am Freitag - aktuell nicht gefährdet. „Der heftigste Teil des Sturms soll erst nach dem Spiel stattfinden, das würde dann höchstens die Abreise betreffen“, sagte Borussias Mediendirektor Markus Aretz. Man sei in ständigem Kontakt und Austausch mit der Feuerwehr, hieß es weiter. Das Derby ist mit 54.022 Zuschauern im Stadion ausverkauft.

Schulbesuch bei Orkanwarnung? Das sagt das Schulministerium

Als Vorsichtsmaßnahme haben einige Städte bereits am Freitag angekündigt, dass der Unterricht in den Schulen am Montag ausfällt. Angesichts des erwarteten Sturms hat das Schulministerium Schulen und Schulträger auf die Möglichkeit hingewiesen, am Montag den Unterricht ausfallen lassen zu können. Mehrere Städte kündigten am Freitag bereits an, dass am Montag kein Unterricht stattfinden werde.

Bahn rechnet ab Sonntagabend deutschlandweit mit Beeinträchtigungen

Unwetter wirken sich auch immer auf den Fahrplan der Deutschen Bahn aus. Wegen umgestürzter Bäume und abgerissener Oberleitungen hatte die Bahn bei ähnlichen Wetterlagen in der Vergangenheit häufiger den Verkehr zeitweise sogar flächenmäßig komplett einstellen müssen. Zuletzt war dies bei Tief „Eberhard“ der Fall, das Mitte März 2019 über NRW hinweg fegte.

„Wir verstärken in allen Bereichen und bereiten uns auf Sabine vor“, sagte eine Bahnsprecherin am Freitag in Düsseldorf. So werde das Personal in den Leitstellen und Betriebszentralen erhöht, Schichtpläne würden angepasst. „Parallel werden Reparaturfahrzeuge ins Standby gesetzt.“ Die Maßnahmen sind in einem vierstufigen Plan festgelegt.

Das Augenmerk liege darauf, die Strecken so schnell es geht wieder befahrbar zu machen, teilte die Bahn weiter mit. Im Ernstfall räumten die Mitarbeiter vor Ort mit Spezialgeräten die Gleise frei und reparierten Technik und Oberleitungen.

Trotzdem empfiehlt die Bahn schon jetzt allen Reisenden von Sonntag bis einschließlich Dienstag geplante Fahrten auf einen anderen Tag zu verschieben.



Ist Ihr Zug pünktlich? Mit einem Klick auf den Bahnhof gelangen Sie zu den aktuellen Abfahrtszeiten (öffnet sich in einem neuen Fenster). Grafik: Stefan Meinhardt

So bereiten sich die NRW-Flughäfen auf Sturmtief „Sabine“ vor

„Es gibt ein Standardprozedere, mit dem wir unseren Flughafen sturmfest machen“, hieß es am Flughafen Köln/Bonn. So würden etwa auf dem Vorfeld, wo Maschinen stehen, Fluggastbrücken befestigt, fahrbare Treppen würden fixiert. Es werde kontrolliert, ob große Poster und Werbetafeln gut befestigt seien. „Bei Kleinflugzeugen werden die Tragflächen beschwert.“ Gegebenenfalls sollen auch große Verkehrsflugzeuge „sturmbetankt“ werden, „damit sie schwerer werden“.

Auch der Düsseldorfer Airport beobachtet die Lage genau: „Wir sind auf Wetterereignisse jeder Art eingestellt und können kurzfristig reagieren“, sagte ein Flughafensprecher.

Aprilwetter mit Regen, Graupel und Schnee

In der neuen Woche ist es weiter windig, „aber nicht mehr so doll“, sagte Hussing weiter. Am Vormittag ist in NRW noch mit sturm- oder orkanartigen Böen mit den Windstärken 8 bis 10 zu rechnen. in Gipfellagen teils voller Orkan. Ansonsten sehe es Montag, Dienstag und Mittwoch nach Aprilwetter aus: „Mit Regen, Graupelschauern und im Bergland Schnee.“ (mawo/mit dpa)