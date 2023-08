Tablets im Visier: Mehr Einbrüche an NRW-Schulen

Düsseldorf. Kehrseite der Digitalisierung: Kriminelle nehmen zunehmend Schulen ins Visier. Die Zahl der Einbrüche in NRW-Schulen ist 2022 leicht gestiegen.

Die Zahl der Einbrüche in Schulen ist im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen leicht gestiegen. 756 Einbrüche in Schulgebäude stellen im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um knapp fünf Prozent dar, wie das Landeskriminalamt NRW in Düsseldorf mitteilte. 2021 waren 721 Fälle registriert worden.

Betrachtet man die vergangenen vier Jahre, zeigt sich aber ein Rückgang um gut 30 Prozent. Im Jahr 2019 war noch 1084 Male in Schulen eingebrochen worden.

Einbrüche an NRW-Schulen: Mehrere Fälle zuletzt, Tablets im Visier

Zuletzt hatten es Einbrecher mehrfach auf Tablets abgesehen. So waren im Juli in Rösrath bei Köln zwei Koffer mit 40 der Computer gestohlen worden. Die Beute wurde mit einem Wert von mehr als 10 000 Euro beziffert.

In Bergisch Gladbach wurden 20 Tablets aus einem Schulgebäude entwendet. Auch hier hatte die Beute einen Wert von mehr als 10 000 Euro. Am Donnerstagmorgen wurde die Polizei in eine Grundschule in Odenthal nordöstlich von Köln gerufen. Dort waren bei einem Einbruch mehrere Laptops gestohlen worden.

