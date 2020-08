Testen lassen! NRW fordert Rückkehrer zu Corona-Tests auf

Seit dem 1. August 2020 appelliert Straßen.NRW mit rund 20 Hinweistafeln auf den NRW-Autobahnen an Reiserückkehrer, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Hier die Tafel am Kreuz Kaiserberg.

Essen. Mit Hinweisen auf rund 20 Autobahn-Schilderbrücken appelliert das Land an Reiserückkehrer. Zu sehen sind sie auf Urlauberrouten und an Flughäfen.

Reiserückkehrer lassen derzeit in vielen Städten die Corona-Zahlen nach oben schnellen, egal ob in Essen, Duisburg oder Herne. Auf den Autobahnen, die viele Urlauber nutzen, um nach Hause zu kommen, ist deshalb nun ein dringender Appell auf den digitalen Hinweistafeln zu lesen: „COVID-19-Pandemie! Reiserückkehrer bitte testen lassen!“

Den Aufruf hat die NRW-Verkehrszentrale auf Bitte der Bezirksregierungen und des Bundes am Samstag auf rund 20 der digitalen Schilderbrücken geschaltet. „Sie sind hauptsächlich dort zu sehen, wo Reiserückkehrer zu erwarten sind, also an den NRW-Landesgrenzen und in Bereichen, wo Flughäfen sind“, so Stephan Lamprecht, Sprecher des Landesbetriebs Straßen.NRW. Unter anderem in Oberhausen, Bochum, Dortmund sowie im Raum Köln/Bonn.

Sollte es auf der Strecke einen wichtigen Verkehrshinweis etwa wegen eines Unfalls geben, werden die Corona-Hinweise so lange ausgeblendet, so Lamprecht. Auch NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst griff die Schilder in einem Beitrag auf Twitter auf: „Hab ich nicht gewusst...‘ zählt nicht.“ Er dankte auch Straßen.NRW für die Umsetzung. (mawo)