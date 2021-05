Tödlicher Unfall in Haltern: 67-Jährige verliert Kontrolle

Eine 67-Jährige Halternerin ist bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Eine 75-jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Eine 67-jährige Halternerin ist am Montag bei einem Verkehrsunfall auf dem Hellweg in Haltern tödlich verunglückt. Eine 75-jährige Halternerin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach ersten Informationen der Polizei war die 67-Jährige in Richtung Innenstadt unterwegs. Im Kreisverkehr Hellweg/Thiestraße kam sie aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. Wenig später geriet sie in den Gegenverkehr und touchierte dabei das Auto einer 34-jährigen Frau aus Haltern, die unverletzt blieb.

Anschließend stieß die 67-Jährige gegen das Auto einer 75-jährigen Frau aus Haltern. Die 75-Jährige wurde mit einem Rettungswagen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die 67-Jährige wurde vor Ort reanimiert, verstarb aber noch an der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf etwa 18.500 Euro geschätzt. (ck)

