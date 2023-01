Top-Drogenspürhund geht nach zehn Jahren in Rente

Drogenspürhund: Für Elvis geht es nach zehn Jahren beim Zoll in Bielefeld in den Ruhestand.

Bielefeld/Essen. Zoll-Spürhund Elvis aus Bielefeld geht nach einer erfolgreichen Karriere in den Ruhestand. Er hat 29 Kilo Marihuana und 7 Kilo Kokain gefunden

Für Zoll-Spürhund Elvis geht es nach zehn Jahren in den verdienten Ruhestand. In der gesamten Zeit hat sich der Drogenfahnder auf vier Pfoten eine beachtliche Statistik erarbeitet.

29 Kilo Marihuana, 7 Kilo Kokain, Dutzende Haschisch-Kekse: was Drogendealer gern vor ihm versteckt hätten. Mehr als zehn Jahre lang war er beim Zoll im Einsatz, um Autos, Lastwagen, Busse und Züge nach Drogen zu durchsuchen. Zu seinem zwölften Geburtstag hat ihn das Hauptzollamt Bielefeld nun in den Ruhestand geschickt. „Seinen Lebensabend wird er im Kreis der Familie seines Zollhundeführers verbringen“, teilte das Hauptzollamt Bielefeld am Montag mit.

Bielefelder Drogenspürhund: Elvis Nachfolgerin steht in den Startlöchern

In seiner Karriere war sondern auch in die Öffentlichkeitsarbeit des Hauptzollamts Bielefeld involviert. An Schulen, in Kindergärten, bei Berufsmessen und beim Girlsday war Elvis mit dabei.

Seine Nachfolgerin als Drogen-Spürhund beim Zoll in Ostwestfalen heißt Skadi - die junge Hündin habe ihre Ausbildung vor einigen Tagen erfolgreich beendet. (dpa/red)

