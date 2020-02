Tränen im Regen - Karneval fällt am Sonntag ins Wasser

Am Ende ist es schlimmer, als befürchtet und damit es nicht noch schlimmer wird, sitzen sie am Wochenende zusammen in den Städten des Reviers. Sie diskutieren, sie beraten sie wägen ab. Jecken, Polizei und Feuerwehrleute. Manchmal schon am Samstag, meistens aber früh am Sonntagmorgen.

Da ist wahr geworden, was der Deutsche Wetterdienst nüchtern „Warnung vor markantem Wetter“ nennt. Es regnet, lange und kräftig. Und es stürmt. Noch kräftiger. Beides zusammen sorgt dafür, dass die Entscheidung über den Karnevalszug überall gleich ausfällt. Er wird abgesagt. „Schweren Herzens“ und „nach langen Überlegungen“, heißt es in den offiziellen Bekanntmachungen. „Aber“, heißt es da auch, „Sicherheit geht vor.“

Dachziegel entlang der Zugstrecke hätten herunterstürzen können

Vom Winde verweht wurde der Karnevalsumzug in Oberhausen Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Was unterwegs hätte passieren können, zeigt sich in Oberhausen, wo die Feuerwehr zur Zugstrecke ausrücken muss, weil sich an einem Haus Dachziegel gelöst haben. „Die Entscheidung zur Absage ist einvernehmlich mit allen beteiligten Parteien getroffen worden!“, heißt es dann auch am späten Sonntagmorgen vom Hauptausschuss Groß-Oberhausener Karneval. Eigentlich sollte der 87 Karnevalswagen und Fußgruppen starke Karnevalszug ab 14 Uhr über die viereinhalb Kilometer lange Wegstrecke rollen, wo ihm bei besserem Wetter schon mal 95000 Besucher zujubeln.

Traurige Gesichter auch in Duisburg. Wegen einer amtlichen Unwetterwarnung habe man die schwere Entscheidung treffen müssen, die Züge nicht zu starten, teilt Stadtsprecherin Susanne Stölting kurz vor Mittag mit. Von da an mischen sich Kindertränen unter die Regentropfen. Denn betroffen von der Absage ist auch der nach eigenen Angaben größte Kinderkarnevalszug Europas im Stadtteil Hamborn. Die Entscheidung sei angesichts der drohenden Sturmböen mit Windstärke acht in enger Abstimmung mit Ordnungsamt, Feuerwehr und Polizei gefallen, sagt Zugleiter Karlheinz Müller. In den sozialen Medien gibt es viel Verständnis. „Schade für die Kinder, aber besser so“, schreibt eine Mutter.

Petrus ist in diesem Jahr kein Karnevalist

Im Essener Süden ist die erste Enttäuschung am Sonntag schon wieder verraucht. Denn der für diesen Tag geplante Straßenkarneval in Kettwig und Werden wurde wegen des schlechten Wetters bereits am Samstagnachmittag abgesagt werden. Sonntagfrüh entschied sich dann auch die GKG Gemütlichkeit Heisingen 1882, das traditionelle Schiebekarrerennen ausfallen zu lassen. Genau wie in Wattenscheid der Festausschuss Wattenscheider Karneval. „Zu gefährlich“, das Ganze.

Die Zugwagen fahren am Sonntag,nach der Absage des Zuges Hamborn zurück ins Depot. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Und in anderen Städten des Reviers stellen sie am Sonntagmorgen ebenfalls fest: „Petrus ist kein Karnevalist in diesem Jahr.“ In Velbert sagen die „Zylinderköpp 1972“ den Zug ab, wollen sich aber um einen Nachholtermin bemühen. Das will Michael Koloßa von der Schubkarren KG in Gladbeck, die ebenfalls passen mussten auch, ahnt aber schon jetzt. „Das wird nicht einfach.“

Nachholtermin ist in den meisten Städten kein Thema

In den meisten Vereinen ist ein Nachholtermin deshalb auch nicht angedacht. Nicht nur wegen des extrem hohen Organisations-Aufwandes, sondern auch weil für die Traditionalisten unter den Narren am Aschermittwoch wirklich alles vorbei ist. „Ein Umzug im Sommer“, ist hinter vorgehaltener Hand vom Sprecher einer Karnevalsgesellschaft aus dem Ruhrgebiet zu hören, „ist für viele unserer Mitglieder unvorstellbar.“

Rhein und Ruhr Zu viel Blutwurst Die Xantener Narren, die ihren Blutwurstsonntagszug ebenfalls absagen mussten, stehen nun vor einer ganz besonderen Herausforderung. 26 Zentner Blutwurst, die nicht unter das närrische Volk gebracht werden konnten, müssen in vier bis fünf Tagen weg sein, sonst verderben sie. Ein Teil soll nun an Krankenhäuser gespendet werden.

Bleibt nur die Frage, was mit all den nicht geworfenen Kamelle wird. „Problemlos haltbar bis zum nächsten Jahr“, hat Koloßa nachgesehen und will die Süßwaren zwecks Lagerung bis 2021 auf die verhinderten Zugteilnehmer verteilen. In Duisburg, Oberhausen oder Wattenscheid dagegen werden die Bonbons auf die Wagen der Rosenmontagszüge geladen.

Rosenmontagszüge sind bisher nicht gefährdet

Die sollen nämlich, egal ob in Köln und Düsseldorf, Essen oder Hattingen, auf jeden Fall stattfinden. „Am Montag wird es zwar auch wieder windig, aber Sturm erwarten wir nicht“, heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen. Die Jecken müssen sich jedoch erneut auf Regen einstellen: „Es wird nass, aber es wird nicht so stark regnen, wie am Sonntag.“