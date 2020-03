Ruhrgebiet. Ein 50-jähriger Mann wird niedergeschlagen, nachts und von hinten. Erinnern kann er sich an nichts, weiß nur das: Er will den Fall geklärt haben.

Der Schlag kam unvermittelt, heftig, höchstwahrscheinlich von hinten. Aber das weiß er nur von anderen. Er fühlte es an seinen Schmerzen, er sieht es an seinen Narben, er liest es in Polizei- und Arztberichten. Er weiß es, weil er im Krankenhaus aufwachte und danach elf Wochen nicht arbeiten konnte: Uwe B. aus Dortmund ist überfallen worden. Niedergeschlagen aus dem Nichts. Mehr weiß er nicht. „Irgendetwas ist passiert. Aber was?“ Und warum?

Es ist ein heiterer Sommerabend, der 23. Juni 2019, in Dortmund feiern sie Kirchentag. Am Tag danach möchte auch Uwe B., der eigentlich anders heißt, dorthin – aber daraus wird nichts. Der 50-Jährige liegt in einem Klinikbett, ein Foto von damals zeigt Verbände, Schwellungen, Blutergüsse, der Mann ist kaum zu erkennen. „Irgendetwas stimmt nicht“, denkt er, zu viel Blut. Mühsam versucht sein schwer gehirnerschütterter Kopf, sich zu erinnern. Wie ist er hierhergekommen?

Mit dem Taxi, „wegen der Sicherheit“

Das Letzte, was er noch weiß, ist, wie er lange nach Mitternacht seine Lieblingskneipe verlässt. Sie liegt nahe dem Hauptbahnhof, eine Bekannte will er dort noch hinbringen, selbst ein Taxi nach Hause nehmen, „wegen der Sicherheit“. Er kommt nicht weit. Wenn er heute dort steht an dieser Ecke, etwas verloren und mit suchendem Blick, dann ist in seinem Kopf immer nur dieser Gang Richtung Bahnhof. „Es ist, als ob ich nie hier gewesen wäre.“

Das Nächste ist ein Krankenwagen, dieses Gesicht über ihm, aus dem eine Stimme spricht: „Wir müssen mal eben ihre Lippen nähen.“ Und dann, viel später, das Klinikbett, da ist es schon Morgen und sie haben auch seine Kopfwunde genäht, zehn Zentimeter lang, acht Stiche. Später erfährt er: Er hat Beulen und Platzwunden, nach drei Tagen wird endlich auch der wehe Arm geröntgt – Ellenbogen gebrochen; die Schmerzen werden ihm mehr als ein Vierteljahr bleiben, die Schmerzmittel auch.

„Wir sind überfallen worden“

Uwe B. sortiert Arme und Beine, er würde auch gern seine Gedanken sortieren, aber da ist nichts als ein Loch, drei, vier Stunden fehlen. „Was ist passiert?“, das wollen auch die Krankenschwestern wissen; der Patient würde lachen, wenn er könnte. „Das fragen Sie mich? Das wüsste ich selbst gern.“ Er weiß es bis heute nicht. „Wir sind überfallen worden“, sagt die Zeugin, die danach nicht mehr viel sagt. Uwe B. ist froh, Freunde zu haben, die ihn pflegen.

Schlug der Täter mit einem Hammer zu?

„Haben Sie getrunken?“, das ist er oft gefragt worden, sie haben ihm glatt ein schlechtes Gewissen gemacht. „Ich hab’ doch nicht etwa...“ Nein, hat er nicht. Uwe B. spuckt nicht rein, wie man so sagt, aber er betrinkt sich auch nicht. Und er hat die Rechnung noch, drei, vier Bierchen in der Stammkneipe, davon ist er nicht besoffen. Nicht er, den man an sich auch schwer zusammenschlagen dürfte: 1,93 Meter groß, ein eher wuchtiger Typ.

Von einem Polizisten, der in der Nacht Dienst hatte, erfährt er später zufällig, die Tatwaffe sei ein metallähnlicher Gegenstand gewesen, womöglich ein Hammer. Von zwei Zeugen, die auf einen Schrei hin aus einem anliegenden Hotel herbeieilen, hört er, dass ein Mann, eher klein, mit Rucksack, geflüchtet sei. Und dass ein Radfahrer ihm womöglich das Leben gerettet hat: stabile Seitenlage, Erste Hilfe, der Unbekannte macht alles richtig.

Die Erinnerung ist weg

Mehr als acht Monate ist das alles jetzt her, aber es ist noch nicht vorbei. Die Verletzungen von damals sind Uwe B. nicht mehr anzusehen, doch in ihm brodelt es. Kein Täter, nicht einmal ein Tathergang, „das macht mich bekloppt“. Ein paarmal hat er nun schon gestanden an dem Ort, den er den „Tatort“ nennt, wo ein Poller den Bürgersteig unterbricht und die Wand des Hotels ein scharfkantiges Sims hat. Ist er hier gestürzt? Vorwärts, rückwärts, seitwärts? Und was wollte der Schläger von ihm? Portemonnaie, Handy, es war ja alles noch da. Nur die Erinnerung ist weg.

Uwe B. kann die Geschichte erzählen wie ein Stück aus dem Komödienstadel, er hat seinen Humor nicht verloren, aber wohl ein Stück Hoffnung. „Ich habe an den Rechtsstaat geglaubt“, sagt er, „ich fühlte mich behütet.“ Der 50-Jährige ist nicht wütend, er sagt, er hat auch keine Angst. Er geht längst wieder aus, nur machen seine Freunde Witze, wenn es abends heimwärts geht. Aber er will den Fall geklärt haben, das Wie und das Warum. So lange noch so vieles offen ist, will Uwe B. seinen wahren Namen nicht nennen, sein verheiltes Gesicht nicht zeigen.

Des Kämpfens müde

Auch ein Opferschutzverfahren läuft, es geht um die Höhe der Anerkennung und die Frage: War es nur Körperverletzung oder versuchte Tötung? Beim Krisenzentrum und der Opferhilfe Weisser Ring hat man ihm geholfen, dort sagte man ihm: „Es müsste mehr kommen.“ Mehr Unterstützung. Uwe B. ist in psychologischer Behandlung, er möchte „wieder zu mir selbst finden“. Aber eigentlich, nach acht Monaten, nach all’ den Aussagen, Untersuchungen, Gutachten „werde ich des Kämpfens ein klein wenig müde“.