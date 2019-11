Übergriffe in Notaufnahme sind Alltag für Pfleger und Ärzte

Düsseldorf/Essen. Im Krankenhaus sind Beleidigungen und Drohungen an der Tagesordnung. Auch körperliche Gewalt gegen Ärzte und Pfleger ist keine Seltenheit mehr.

Eine Schlägerei in einer Shisha-Bar in der Düsseldorfer Altstadt. Ein Schlag mit einer Flasche. Blutige Köpfe am Samstagabend. Die jungen libanesischen Kontrahenten treffen kurz nacheinander in der Notaufnahme des Klinikums ein, in Begleitung ihrer jeweiligen Entourage. Lautstark fordern die Männer sofortige Behandlung, einer „drückt“ eine Krankenschwester gegen die Wand, verletzt sie leicht. Aber es sind eher die emotionalen Folgen, wegen denen sie sich einen Tag krank schreiben lässt. Drei Anzeigen, eigentlich nichts Besonderes in der Notaufnahme.