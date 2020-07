Nach einem Unfall ist die A448 in Bochum wieder freigegeben. Die Aufräumarbeiten sind abgeschlossen.

Aufräumarbeiten laufen Unfall in Bochum: A448 ist nach Aufräumarbeiten wieder frei

Bochum. Die A448 in Bochum ist nach einem Unfall mit einem PKW wieder freigegeben. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten sind abgeschlossen.

Die A448 Dortmund/Witten Richtung Südumfahrung Bochum ist zwischen Bochum-Weitmar und Bochum Eppendorf nach Informationen von Straßen NRW wieder freigegeben. In den Morgenstunden war dort ein PKW-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke gekracht. Die Amtsmeisterei hat die Fahrbahn in der gesäubert, die Aufräumarbeiten sind abgeschlossen.

Unfall in Bochum: Aufräumarbeiten auf der A448 abgeschlossen

Der Fahrer des Wagens wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit sind die Einsatzkräfte vor Ort mit den Bergungs- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Sprecherin Purschke sprach von einem großen Trümmerfeld, das die Einsatzkräfte vor Ort beseitigen müssen.

Weitere Nachrichten aus Bochum gibt es hier.